快訊

誤以為是過敏！ 美國境外移入同住者解隔離才確診

這班最恐怖班機 已有51人確診感染新冠肺炎

聽新聞
test
0:00 / 0:00

參與包機返台、支援長照中心 桃療：團隊心中悸動不已

聯合報 / 記者陳夢茹／桃園即時報導
桃園療養院護理師洪婉瑜在2月21日，主動加入鑽石公主號返台包機任務，她表示，參與此次艱辛的任務是一份殊榮，也是進入職場後最值得驕傲的事。圖／衛生福利部桃園療養院提供
桃園療養院護理師洪婉瑜在2月21日，主動加入鑽石公主號返台包機任務，她表示，參與此次艱辛的任務是一份殊榮，也是進入職場後最值得驕傲的事。圖／衛生福利部桃園療養院提供

新冠肺炎疫情自去年12月開始爆發，延燒至今已4個多月。衛生福利部桃園療養院表示，台灣在中央流行疫情指揮中心及個醫護人員不分晝夜的守護下，將疫情減至最低傷害，院方護理師也參與包機返台的特殊任務，更在長照機構染疫時，支援照顧這些長照住民，希望大家共體時艱、度過疫情難關。

桃園療養院護理師洪婉瑜在2月21日，主動加入鑽石公主號返台包機任務，她表示，參與此次艱辛的任務是一份殊榮，也是進入職場後最值得驕傲的事，日前更到總統府接受表揚。

桃園療養院院長邱献章表示，不僅醫護人員展現想守護家園的決心，3月22日桃園長照機構護理師染疫後，原機構48位長照住民需安置至其他機構進行隔離檢疫，由邱献章及護理科帶領護理團隊8名護理師，不分晝夜照顧這群需隔離檢疫14天的長者，完成堅守工作、保護高齡長者渡過危險期後，醫護團隊心中更是充滿悸動。

桃療目前全面啟動防疫工作，從醫院內控做起，如戴口罩、推行節點洗手、入院分流管制等，日前更演練院內如有人染疫該如何緊急疏散，邱献章說，透過不斷演練緊急應變狀況實，才讓醫護同仁熟悉標準作業流程，強化所有防疫布署，穩住陣腳讓傷害減到最低。

桃療目前全面啟動防疫工作，從醫院內控做起，如戴口罩、推行節點洗手、入院分流管制等，日前更演練院內如有人染疫該如何緊急疏散。圖／衛生福利部桃園療養院提供
桃療目前全面啟動防疫工作，從醫院內控做起，如戴口罩、推行節點洗手、入院分流管制等，日前更演練院內如有人染疫該如何緊急疏散。圖／衛生福利部桃園療養院提供
桃園療養院護理師洪婉瑜在2月21日，主動加入鑽石公主號返台包機任務，她表示，參與此次艱辛的任務是一份殊榮，也是進入職場後最值得驕傲的事。圖／衛生福利部桃園療養院提供
桃園療養院護理師洪婉瑜在2月21日，主動加入鑽石公主號返台包機任務，她表示，參與此次艱辛的任務是一份殊榮，也是進入職場後最值得驕傲的事。圖／衛生福利部桃園療養院提供

疫情 長照 護理師

延伸閱讀

台南護理師在臉書po出摔壞的手機照 原因讓網友讚爆

新聞眼／折磨人的不是病毒 是歧視苛刻

400多人登記 「這次類包機會較順利」

要搭類包機了！小女生畫台灣 「謝謝讓我回家」

相關新聞

參與包機返台、支援長照中心 桃療：團隊心中悸動不已

新冠肺炎疫情自去年12月開始爆發，延燒至今已4個多月。衛生福利部桃園療養院表示，台灣在中央流行疫情指揮中心及個醫護人員不...

竹縣桐花季取消動態活動 改成靜態裝置展

新竹縣政府原計4月至5月期間將在竹東文創藝術村舉辦「新竹遶桐花-2020新竹縣客家桐花祭」，因疫情發展難以預料，為了降低...

苗栗縣漁港開放垂釣首發 釣友：不用再被趕來趕去

苗栗縣沿海11處漁港，縣府最近公告開放後龍鎮公司寮漁港部分港區垂釣，也是全縣第一個合法開放垂釣的漁港，許多釣友大表歡迎，...

疫情使來客數下滑 桃市公有市場5月加碼減租一半

新冠肺炎疫情延燒，各行業面臨不少衝擊，桃園市長鄭文燦今日到八德區大湳市場視察，讚許防疫工作做得相當完善，更向民眾喊話「生...

時薪158元安心上工明起受理申請 鄭文燦：釋出1038名額

因應疫情擴散引發失業效應，桃園市長鄭文燦今天上午表示，勞動部因應疫情推出安心即時上工計畫，一個月工作上限80小時，時薪1...

突襲酒店舞廳104家停業 桃園追趴趴走已罰1384萬

桃園市府為防範酒店、舞廳群聚感染風險，桃園市警局昨晚會同經發局針對全市104家停業的酒店、舞廳有無偷跑?突襲i桃園區列管...

桑椹抗氧化能力之王 公館鄉農會要打造果桑重鎮

農委會苗栗區農業改良場技轉移苗栗縣公館鄉農會，「苗栗一號」紫蜜桑椹鮮果等系列產品上市！4月15日起1個月還有9折優惠，桑...

桃景區管制升級 竹拚餐飲防疫

新冠肺炎疫情嚴峻，風景區、餐飲業都成防疫重點，桃園市府風景管理處加強6處風景區防疫及人流管制，市長鄭文燦昨天訪視大溪老街，他說，將利用即時影像及大數據分析停車場狀況，如停車達60%將管制車輛進入；新竹市長林智堅則訪視鼎泰豐餐廳，強調市府與餐飲業者提升防疫層級維護民眾用餐安全，並指示衛生局加強督導餐飲場所環境清潔與人員健康管理。

鄭文燦陪長照老人 和家人視訊

桃園市政府為避免大規模群聚感染，通令護理之家、養護中心等住宿型長照機構4月底前禁止家屬探視，多數家屬與住民雖認同防疫優先，但無法與親人會面難免難以適應，市長鄭文燦昨天訪視愈健老人長照中心，陪劉桂老先生與家人視訊，鄭文燦說，機構都會安排視訊時段，也會照顧好所有住民，希望家人都放心。

家扶自強兒童／鄒皓冀愛勝血緣 心懷演藝夢

苗栗縣大西國中三年級學生鄒皓冀今年獲選家扶基金會「2020全國自強兒童」。皓冀的生父過世後，母親再嫁，但媽媽和繼父都因案入獄，他與胞妹由繼祖母照顧。皓冀每天細心照料下半身癱瘓的繼伯父，除生活起居外，有時還幫忙灌腸，毫無怨尤。他希望未來能朝表演、舞蹈之路邁進，一圓演藝夢。

媽祖生慶典 鄭文燦：平安餐應取消

下周三是媽祖誕辰，預計各地媽祖廟會出現參拜人潮。桃園市長鄭文燦昨天說，寺廟的平安餐應取消，「大家脫下口罩一起吃，就不平安」，希望改發便當，相信神明也會體諒。

居家互動平台 長者免費升級機上盒

疫情延燒，許多人減少出門，國健署與瑪帛科技合作的長者居家科技互動平台，直播互動節目融入防疫衛教資訊，銀髮族也可透過平台與子女視訊，一解相思苦。

熱門新聞

昇恆昌廟口叫賣 連主管都「撩落去」

中央示警嚇跑遊客 花蓮東大門夜市生意慘跌周末等嘸人

防疫買食材回家自己煮！這家餐廳開設食品行爆紅

影／兒童口罩金門大缺貨 家長向蔡總統與唐鳳求救

雲林縣斗六市里長補選高規格防疫

竹縣聯手旺旺集團抗疫情 發送瓶裝水神抗菌液給縣民

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。