參與包機返台、支援長照中心 桃療：團隊心中悸動不已

新冠肺炎疫情自去年12月開始爆發，延燒至今已4個多月。衛生福利部桃園療養院表示，台灣在中央流行疫情指揮中心及個醫護人員不分晝夜的守護下，將疫情減至最低傷害，院方護理師也參與包機返台的特殊任務，更在長照機構染疫時，支援照顧這些長照住民，希望大家共體時艱、度過疫情難關。

桃園療養院護理師洪婉瑜在2月21日，主動加入鑽石公主號返台包機任務，她表示，參與此次艱辛的任務是一份殊榮，也是進入職場後最值得驕傲的事，日前更到總統府接受表揚。

桃園療養院院長邱献章表示，不僅醫護人員展現想守護家園的決心，3月22日桃園長照機構護理師染疫後，原機構48位長照住民需安置至其他機構進行隔離檢疫，由邱献章及護理科帶領護理團隊8名護理師，不分晝夜照顧這群需隔離檢疫14天的長者，完成堅守工作、保護高齡長者渡過危險期後，醫護團隊心中更是充滿悸動。