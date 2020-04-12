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參與包機返台、支援長照中心 桃療：團隊心中悸動不已
新冠肺炎疫情自去年12月開始爆發，延燒至今已4個多月。衛生福利部桃園療養院表示，台灣在中央流行疫情指揮中心及個醫護人員不分晝夜的守護下，將疫情減至最低傷害，院方護理師也參與包機返台的特殊任務，更在長照機構染疫時，支援照顧這些長照住民，希望大家共體時艱、度過疫情難關。
桃園療養院護理師洪婉瑜在2月21日，主動加入鑽石公主號返台包機任務，她表示，參與此次艱辛的任務是一份殊榮，也是進入職場後最值得驕傲的事，日前更到總統府接受表揚。
桃園療養院院長邱献章表示，不僅醫護人員展現想守護家園的決心，3月22日桃園長照機構護理師染疫後，原機構48位長照住民需安置至其他機構進行隔離檢疫，由邱献章及護理科帶領護理團隊8名護理師，不分晝夜照顧這群需隔離檢疫14天的長者，完成堅守工作、保護高齡長者渡過危險期後，醫護團隊心中更是充滿悸動。
桃療目前全面啟動防疫工作，從醫院內控做起，如戴口罩、推行節點洗手、入院分流管制等，日前更演練院內如有人染疫該如何緊急疏散，邱献章說，透過不斷演練緊急應變狀況實，才讓醫護同仁熟悉標準作業流程，強化所有防疫布署，穩住陣腳讓傷害減到最低。
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