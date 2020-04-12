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竹縣桐花季取消動態活動 改成靜態裝置展
新竹縣政府原計4月至5月期間將在竹東文創藝術村舉辦「新竹遶桐花-2020新竹縣客家桐花祭」，因疫情發展難以預料，為了降低群聚風險，將大型動態聚眾活動改為為靜態裝置展覽，提供另類客家桐花祭體驗，近期將公布活動日期。
新竹縣府文化局長田昭容表示，今年度「新竹遶桐花-2020新竹縣客家桐花祭」，為了降低群聚風險，依縣長楊文科指示，將動態活動轉為靜態裝置展，裝置藝術作品將融入客家桐花元素，另考量竹東是台灣客家族群發展的古老重鎮，靜態裝置展覽將於外交通便利的竹東文創藝術村舉行。
而原申請客委會補助舉行2020桐花祭系列活動的4鄉鎮公所中，包含橫山、湖口、尖石3個鄉公所已決定停辦，北埔鄉公所則改成營造桐花步道不辦動態活動。
另外，包含橫山鄉橫山社區發展協會 、湖口鄉湖鏡社區發展協會、巨埔社區發展協會、竹東鎮振興客家文化發展協會、新竹縣客家傳統文化推展與研究協會、峨眉鄉月眉觀光休閒產業文化協會6個社區等，將以小團體輕旅行、體驗活動、攝影展跟生態文史導覽為主要活動內容，相關活動日期也將在近期公布。
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