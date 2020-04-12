桃園額溫槍7000支配送學校各班 1200支里辦公廟
額溫槍目前仍很搶手不好買，桃園市長鄭文燦今天表示，他在疫情之初建議經濟部停止口罩出口的同時，也建議禁止額溫槍的出口，經濟部立刻做成決定。當時桃市府就跟國內廠商總共訂購8200多支，其中7000支配送給學校、補習班跟課輔班，學校班班有額溫槍，基本上這個月就會全部配送完成。
鄭文燦說，由中壢仁海宮、蘆竹五福宮等大廟信仰中心發起的桃園市宗教聯合會，反映買不到額溫槍，他們向市長反應並表明願意自費，不花納稅人政府的錢。市府於是撥154支額溫槍給各主要廟宇，加上配送給里辦公室、社區發展協會合計1200支，下個禮拜開始會配送里辦、廟宇，另外也會幫忙護理之家、長照機構協調買防疫設備。
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