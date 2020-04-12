苗栗縣漁港開放垂釣首發 釣友：不用再被趕來趕去

苗栗縣沿海11處漁港，縣府最近公告開放後龍鎮公司寮漁港部分港區垂釣，也是全縣第一個合法開放垂釣的漁港，許多釣友大表歡迎，不用再被趕來趕去，地方也爭取通霄漁港跟進，縣政府將持續溝通、檢討，希望創造漁民、釣友等方面多贏。

後龍鎮公司寮漁港北堤垂釣上個月爆發爭議，近百名釣友連署「團結捍衛公司寮漁港釣遊活動」，苗栗縣議員鄭秋風等人協商，縣政府漁業科整合相關單位意見，依漁港法最近公告公司寮漁港部分港區為垂釣區，指定朝後龍溪方向垂釣，但海上及陸上颱風警報納入警戒區時，或公務需求，可以暫停開放。

公告要求遵守垂釣不能妨礙港區船舶航行、泊靠及漁民碼頭作業，禁止丟棄釣線、釣餌、釣具及垃圾等廢棄物，釣遊結束應帶離，垂釣方向不可朝港區內泊地，禁止將釣組拋向航道，或影響船隻航行鄉釣區禁止汽機車進入或停放，。

釣客在垂釣區應全程穿戴求生衣或防滑鞋等防護設備，並自負安全責任 ，此外，釣區禁止轉讓、販售、置物占位，或在堤防、碼頭打樁、鑽孔等行為，釣遊以釣竿釣魚為限，除用以打撈所釣起的魚隻的網具外，不得使用任何網具，非目標魚應隨手放生，違規者視情節勸導，或3萬元到15萬元罰鍰。

許多釣友認為苗栗縣第一處可以光明正大釣魚的漁港，爭取得來不易，也呼籲釣友共同珍惜，遵守相關規定，並做好自律，將來有更多漁港可以合法垂釣。