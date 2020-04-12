疫情使來客數下滑 桃市公有市場5月加碼減租一半

新冠肺炎疫情延燒，各行業面臨不少衝擊，桃園市長鄭文燦今日到八德區大湳市場視察，讚許防疫工作做得相當完善，更向民眾喊話「生活還是要過、生意還是要做」；大湳市場自治會會長方銀鶴坦言，市場人潮少了不少，尤其百貨服飾影響最大。

方指出，市場內食品如魚類、肉類等業績有差一點，但是百貨服飾業影響最多，生意一落千丈，目前大湳市場內部總計有120攤，而周圍自行向民宅申請的攤商更有好幾百攤，傳統市場受到挺大的衝擊。

鄭表示，傳統市場來客數下滑、攤商營收減損，大湳市場內120個攤商可申請市府提供的公有零售市場租金減收優惠，3、4月份攤商使用費減免20%， 2個月約減免13萬元，5月份加碼減免50%，可減免約16萬元。他說，待疫情緩和會加大行銷力道，辦理市集行銷活動、體驗營等，協助攤商提升營業額。

大湳市場防疫工作也不馬虎，已設置酒精消毒區，並在入口設置防疫告示牌，提醒民眾進入市場須戴口罩、保持1.5公尺以上的社交距離，且環保局及經濟部每周會協助市場進行2次全面性消毒。另外，要求攤商業者配戴口罩、停止提供試吃、試用等服務，經發局會持續協調業者設置食物遮罩及座位區透明隔板。