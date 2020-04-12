新竹縣高鐵水圳公園區塊考評奪冠 楊文科：路平是重點
內政部營建署108年市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評計畫，經過學者專家、身障團體和政府代表嚴格評選後，在縣市型組的新竹縣政府成績亮眼，高鐵水圳公園在新增的「區塊考評」項目中，勇奪非直轄市第一名的優等佳績，還獲得500萬元的增額補助。縣長楊文科表示，「路平」一直是縣府推動重點，感謝同仁努力，讓大家有安心、安全的通行道路。
工務處長林鶴斯指出，2019年評比項目新增「區塊考評」，縣府提報位於高鐵特定區核心地段的水圳森林公園，周邊道路從六家車站、嘉豐南路、嘉豐十一街、復興二路，因各路口及行人穿越道，均設置無障礙斜坡，並保留充足行人通行淨寬度，沿途路樹遮蔭行走舒適，無其他遮蔽物，人行道與車道間有高程區隔，防護設施完善，贏得非直轄市中第一名的優等佳績。
新竹縣連續4年獲得「市區道路養護管理暨人行環境無障礙計畫考評」縣市型考評甲等的肯定，107年中央加碼甲等縣市500萬元補助金，縣府辦理「高鐵七路樹穴及人行空間鋪面改善工程」，已於108年度完工。今年竹縣提報竹北市勝利七街、莊敬一路，竹東鎮北興路二段、莊敬路，湖口鄉達生路及和漢陽路及新豐鄉萃豐大道進行評比，再獲甲等500萬補助，正審慎評估用途中。
工務處表示，市區道路養護管理暨人行環境無障礙考評分3個項目，包含道路養護、人行環境與交通工程，新竹縣政府從99年起就執行路平專案，鋪設AC（瀝青混凝土鋪面）長度432.23公里，已超過台灣南北的長度（394公里）。路肩、洩水孔的清理、反射鏡及里程牌、標線的維護、增設防撞軟桿、反光導標等，是道路養護的日常，都是為了讓縣民有舒適安全的通行空間。
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