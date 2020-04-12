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時薪158元安心上工明起受理申請 鄭文燦：釋出1038名額
因應疫情擴散引發失業效應，桃園市長鄭文燦今天上午表示，勞動部因應疫情推出安心即時上工計畫，一個月工作上限80小時，時薪158元，市府完成招募準備工作，從明天（13日）起，民眾可到就服處或上網報名申請，桃園市有1038個名額，希望透過開放臨時性統一招募，分配到各局處工作，降低疫情這段期間失業率，未來若有臨時性工作名額需求，將衡量實際情況釋出名額。
桃園市截至4月11日為止，通報1348例，有44例確診，排除1282例、22例尚待研判，目前疑似新冠肺炎感染送驗2392例，居家檢疫列管人數1855人，居家隔離人數171人，鄭文燦表示，雖然清明連假已經過一段時間，但是疫情警報尚未解除，今天起天氣降溫，他要求各單位防疫工作不能放鬆。
因應學校這學期將在7月14日結束學生工讀，鄭文燦表示，目前大專學生工讀也在報名中，預定工讀到位時間在這學期結束的7月14日起，將視疫情發展情況，將釋出近500個名額，提供工讀機會。
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