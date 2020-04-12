突襲酒店舞廳104家停業 桃園追趴趴走已罰1384萬

桃園市府為防範酒店、舞廳群聚感染風險，桃園市警局昨晚會同經發局針對全市104家停業的酒店、舞廳有無偷跑?突襲i桃園區列管73家停業的酒店、舞廳，發現都拉下鐵門未營業，市警局也加強追蹤違反居家隔離、檢疫對象，至今查獲66件70人違規移送裁罰，前天1名杜姓居家檢疫女子趴趴走被罰，市長鄭文燦今天上午表示，目前全市酒店、舞廳、外籍移工舞廳、有女陪侍小吃店及卡拉OK共104家停業，違反居家隔離、檢疫趴趴走66件，開罰1384萬元，呼籲居家隔離、檢疫者不要趴趴走。

知名酒店女公關確診染疫，全台酒店、舞廳紛紛停業，桃園市警局、經發局、衛生局連日稽查，酒店、舞廳及外籍移工舞廳、卡拉OK店累計達104家停業，市警局長陳國進說，經發局列管的酒店、舞廳、外籍移工舞廳以桃園區最多，昨晚突襲70家停業的酒店、舞廳及3家外籍移工舞廳，全部都拉下鐵門未營業，警方並加強追蹤居家隔離、檢疫者趴趴走，杜女前天搭計程車出外趴趴走被查獲，總計至今查獲違返居家隔離、檢疫66件70人，後續會加強追蹤。