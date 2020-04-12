竹縣聯手旺旺集團抗疫情 發送瓶裝水神抗菌液給縣民

新冠肺炎疫情持續延燒，旺旺集團自3月已陸續在新竹縣各鄉鎮安裝水神生成機，包括竹北市公所、竹東鎮公所、新豐鄉公所、湖口鄉公所、新埔鎮公所、寶山鄉公所等地，提供微酸性電解次氯酸水，給公所防疫使用；4月9日旺旺集團加碼發送竹縣3萬8400瓶的600ml水神抗菌液，由民政處安排擇日發送。

民政處提到，先前旺旺集團已提供水神電解液給予使用水神生成機的鄉鎮市公所，一瓶800毫升電解液能生產2000公升抗菌液；這次水神抗菌液會先以未安裝水神生成機的7鄉鎮為優先，包含關西鎮、橫山鄉、五峰鄕、尖石鄉、峨眉鄉、芎林鄉、北埔鄉，依照鄉鎮戶數比例發送給每戶居民。新竹縣長楊文科表示，感謝旺旺集團，在疫情期間，一同協助縣府防堵疫情，幫助民眾共度難關。