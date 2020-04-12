桑椹抗氧化能力之王 公館鄉農會要打造果桑重鎮

農委會苗栗區農業改良場技轉移苗栗縣公館鄉農會，「苗栗一號」紫蜜桑椹鮮果等系列產品上市！4月15日起1個月還有9折優惠，桑椹具有現代人追求的高抗氧化力，公館鄉農會要推廣打造果桑重鎮，希望為公館鄉再增添「明星」作物。

公館鄉農會在仁安村沿山道旁，設立0.1公頃的紫蜜桑椹示範田，逐漸進入採收期，除了桑椹鮮果，農會食品廠開發果醬、果茶、果汁、果醋，及冰棒、霜淇淋等商品，4月15日到5月15日在農會旅遊行銷部及好客坊，購買紫蜜系列產品，將可享受9折優惠。

苗栗農改場2007年推出「苗栗一號」，具易於繁殖、糖分高、產量大等優點，2年後技轉公館鄉農會，命名紫蜜推廣、行銷，農會指出，桑椹營養成分豐富，而且根據台大園藝所陳彩雲碩士論文實驗發現，紫蜜抗氧化能力居所有國產水果之冠，並獲得國際食品期刊（International Journal of Food Properties）刊登與認可。

紫蜜桑椹系列產品即將上市，公館鄉農會總幹事古雪雲特別研究苗栗桑椹故事，她指出，苗栗種桑養蠶有輝煌歷史，早期在大湖地區台灣主要生產專業區，幾乎家家戶戶養蠶，大湖農工也是全台唯一曾設有蠶絲科的學校，盛況可見一斑，後來逐漸沒落，目前全台僅剩苗栗縣獅潭鄉涂泉明一家養蠶戶。