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觀光工廠受疫情衝擊 鄭文燦允辦觀光工廠紓困座談會
新冠肺炎疫情衝擊，桃園市觀光工廠來客數下滑不少，市長鄭文燦下午到八德區宏亞食品工廠了解各項自主管理防疫措施，由於宏亞坐擁巧克力共和國觀光工廠，業者簡報疫情衝擊營收，鄭文燦說，市府將舉辦觀光工廠紓困座談會，幫助度過疫情難關。
鄭文燦今天在市府衛生局長王文彥、八德區長邱瑞朝、宏亞食品股份有限公司生產總部協理楊楚彬、製造部經理林浩然、品保部經理羅竣隆等人陪同下訪視食品工廠內的防疫工作，並實地暸解業者的自主管理、環境清潔與消毒等防疫措施。
「疫情發生後，民眾採購各種民生物資，食品工廠更應加強源頭管理」，鄭文燦肯定，宏亞食品除了強化員工自主健康管理、加強工作環境清潔消毒、管制人員出入、勤加洗手等，也積極協助推廣各項衛教宣導，感謝業者落實防疫工作，讓民眾安心。
鄭文燦也在聽取業者簡報說明後表示，疫情衝擊觀光工廠，影響營收情況，市府將舉辦觀光工廠紓困座談會，協助觀光工廠等業者瞭解貸款展延、薪資補貼、水電折扣等紓困方案的申請方式，讓業者與員工能夠度過疫情難關。
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