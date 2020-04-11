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防疫期孩子要不要打疫苗？台中衛生局：做好防護前往

聯合報 / 記者趙容萱／台中即時報導
台中市衛生局呼籲，寶寶疫苗接種不可少，建議父母做好防範措施，帶孩子到醫療院所、衛生所接種。圖／台中市衛生局提供
台中市衛生局呼籲，寶寶疫苗接種不可少，建議父母做好防範措施，帶孩子到醫療院所、衛生所接種。圖／台中市衛生局提供

新冠肺炎防疫期間，很多父母困擾要不要帶孩子到醫療院所接種疫苗台中市政府衛生局呼籲，如延遲接種或未接種疫苗，可能危及幼童免疫力，導致更容易生病，建議家長攜孩子前往合約院所接種時，可全程配戴口罩、保持社交距離、勤洗手。

台中市衛生局說明，台中市今年入學小一新生有2萬7711人，應於開學前接種，但截至4月1日，接種率為54.99%，有1.2萬多人還沒接種；另三歲以下幼兒約7萬3484人，接種率為81.32%，經了解，許多家長受疫情影響延遲攜帶幼兒接種疫苗。

衛生局說明，按時接種疫苗建立幼童完整免疫力與預防新冠肺炎感染都相當重要，目前各醫療院所皆控管出入口，並進行量測體溫等相關防範措施以降低感染風險，家長攜幼童前往接種時，可執行全程配戴口罩、保持社交距離及勤洗手等必要防護措施，也可以到台中30區衛生所接種，減少等待時間。

另外，如因接受居家檢疫或居家隔離而延遲者，請於解除檢疫或隔離日後盡速攜幼兒完成接種，以保護幼童健康。預防接種合約醫療院所名單可至台中市政府衛生局網站預防接種專區(https://bit.ly/3b1LlxE)查詢。

衛生局 疫苗 台中市

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