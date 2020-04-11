影／性平政治座談改線上群聚 苗栗5議員隔空相挺

雲端線上見！受新冠肺炎疫情影響，由婚姻平權大平台舉辦「2020性平政治怎麼看」第5場由苗栗愛轉來協會協辦，原本今下午舉行現場座談會改為線上視訊會議，並邀請苗栗縣新生代議員們黎煥強、陳品安、曾玟學、陳光軒與徐筱菁，線上一同討論，透過在地耕耘政治人物，來了解苗栗民眾對性別平權看法。

同婚去年通過後到今年3月，台灣約3千對同志結婚，6都占7成以上。花蓮縣約33萬人口有66對同婚，是6都以外比例最高。被比喻成「苗栗國」苗栗縣約54萬人口，51對同婚，比例相對較低。苗栗縣無黨籍縣議員黎煥強、陳品安分析，可能與苗栗人口向南北外移嚴重有關。

婚姻平權大平台總召呂欣潔說，結婚對數不一定代表地方上進步聲音，她認為在地政治人物、團體才是關鍵，苗栗有年輕議員參與，也有性平團體耕耘，有機會在艱困環境開出一條不一樣的道路。 根據大平台分析，竹苗5名國民黨籍的立委都呈現保守態度，不過乍看最保守苗栗縣，卻有年輕又活躍各黨地方議員，他們公開支持婚姻平權，持續與傳統選民溝通，並在議會針對相關議題質詢。

苗栗愛轉來協會理事長也是第二屆遊行總召沙彥羲說，苗栗青年們在去年遊行號召後，有許多年輕人投入，持續為性平運動在地化努力。

苗栗縣議會民進黨團總召陳光軒、民進黨縣議員徐筱菁說，民進黨在苗栗縣沒有選出區域立委，但黨中央指派不分區立委湯蕙禎、沈發惠共同服務苗栗鄉親。陳光軒說，苗栗在民風保守和老年人口為主，對性平議題需更多理解，年輕政治人物應主動站出來成為溝通橋梁，相較上屆議會，這屆有許多年輕議員席次，走入基層，刺激地方進步。

時代力量議員曾玟學說，時力不分區王婉諭是苗栗人，也與他和議員宋國鼎成立聯合服務處，未來從地方到黨中央都投入協助進步議題發展。