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影／性平政治座談改線上群聚 苗栗5議員隔空相挺

聯合報 / 記者劉星君／苗栗即時報導
苗栗縣議員陳光軒線上參與視訊座談。圖／苗栗愛轉來提供
苗栗縣議員陳光軒線上參與視訊座談。圖／苗栗愛轉來提供

雲端線上見！受新冠肺炎疫情影響，由婚姻平權大平台舉辦「2020性平政治怎麼看」第5場由苗栗愛轉來協會協辦，原本今下午舉行現場座談會改為線上視訊會議，並邀請苗栗縣新生代議員們黎煥強、陳品安、曾玟學、陳光軒與徐筱菁，線上一同討論，透過在地耕耘政治人物，來了解苗栗民眾對性別平權看法。

 同婚去年通過後到今年3月，台灣約3千對同志結婚，6都占7成以上。花蓮縣約33萬人口有66對同婚，是6都以外比例最高。被比喻成「苗栗國」苗栗縣約54萬人口，51對同婚，比例相對較低。苗栗縣無黨籍縣議員黎煥強、陳品安分析，可能與苗栗人口向南北外移嚴重有關。

婚姻平權大平台總召呂欣潔說，結婚對數不一定代表地方上進步聲音，她認為在地政治人物、團體才是關鍵，苗栗有年輕議員參與，也有性平團體耕耘，有機會在艱困環境開出一條不一樣的道路。 根據大平台分析，竹苗5名國民黨籍的立委都呈現保守態度，不過乍看最保守苗栗縣，卻有年輕又活躍各黨地方議員，他們公開支持婚姻平權，持續與傳統選民溝通，並在議會針對相關議題質詢。

苗栗愛轉來協會理事長也是第二屆遊行總召沙彥羲說，苗栗青年們在去年遊行號召後，有許多年輕人投入，持續為性平運動在地化努力。

苗栗縣議會民進黨團總召陳光軒、民進黨縣議員徐筱菁說，民進黨在苗栗縣沒有選出區域立委，但黨中央指派不分區立委湯蕙禎、沈發惠共同服務苗栗鄉親。陳光軒說，苗栗在民風保守和老年人口為主，對性平議題需更多理解，年輕政治人物應主動站出來成為溝通橋梁，相較上屆議會，這屆有許多年輕議員席次，走入基層，刺激地方進步。

時代力量議員曾玟學說，時力不分區王婉諭是苗栗人，也與他和議員宋國鼎成立聯合服務處，未來從地方到黨中央都投入協助進步議題發展。

第二屆苗栗愛轉來平權遊行因疫情延至10月2日舉辦，遊行舉辦前，每一個月舉辦相關性平活動提升地方意識，讓苗栗看見多元性別，追求平等包容、「共樣共好」。

苗栗縣議員黎煥強線上參與視訊座談。圖／苗栗愛轉來提供
苗栗縣議員黎煥強線上參與視訊座談。圖／苗栗愛轉來提供
苗栗縣議員曾玟學線上參與視訊座談。圖／苗栗愛轉來提供
苗栗縣議員曾玟學線上參與視訊座談。圖／苗栗愛轉來提供
苗栗愛轉來協會理事長也是第二屆遊行總召沙彥羲在工作室參與線上視訊座談。記者劉星君／攝影
苗栗愛轉來協會理事長也是第二屆遊行總召沙彥羲在工作室參與線上視訊座談。記者劉星君／攝影
受新冠肺炎疫情影響，婚姻平權大平台舉辦「2020性平政治怎麼看」第5場由苗栗愛轉來協會協辦，原本今下午舉行現場座談會改為線上視訊會議，苗栗縣新生代議員們也線上參與。記者劉星君／攝影
受新冠肺炎疫情影響，婚姻平權大平台舉辦「2020性平政治怎麼看」第5場由苗栗愛轉來協會協辦，原本今下午舉行現場座談會改為線上視訊會議，苗栗縣新生代議員們也線上參與。記者劉星君／攝影
受新冠肺炎疫情影響，婚姻平權大平台舉辦「2020性平政治怎麼看」第5場由苗栗愛轉來協會協辦，原本今下午舉行現場座談會改為線上視訊會議，苗栗縣新生代議員們也線上參與。記者劉星君／攝影
受新冠肺炎疫情影響，婚姻平權大平台舉辦「2020性平政治怎麼看」第5場由苗栗愛轉來協會協辦，原本今下午舉行現場座談會改為線上視訊會議，苗栗縣新生代議員們也線上參與。記者劉星君／攝影
苗栗縣議員徐筱菁線上參與視訊座談。圖／苗栗愛轉來提供
苗栗縣議員徐筱菁線上參與視訊座談。圖／苗栗愛轉來提供
苗栗縣議員陳品安線上參與視訊座談。圖／苗栗愛轉來協會提供
苗栗縣議員陳品安線上參與視訊座談。圖／苗栗愛轉來協會提供
苗栗愛轉來協會理事長也是第二屆遊行總召沙彥羲在工作室參與線上視訊座談。記者劉星君／攝影
苗栗愛轉來協會理事長也是第二屆遊行總召沙彥羲在工作室參與線上視訊座談。記者劉星君／攝影

苗栗縣 婚姻平權 民進黨

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