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竹市勝安宮結合議員做公益 贈防疫酒精供領取

中央社 / 新竹市11日電

新竹市勝安宮上月結合新竹市議員陳啟源，贈竹市香山區公立高中以下學校各200瓶防疫酒精後，今天再提供3000瓶放在廟內供民眾領取，盼與民眾一起度過防疫期。

勝安宮主委陳成勳今天向中央社記者表示，此次武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情持續延燒，廟方特別發送防疫75%酒精，提供給學校，社服機構及市民領取，發揮母娘慈悲精神。

陳啓源受訪表示，感謝勝安宮出錢出力，為社會大眾的防疫工作，盡到一分心力，期待能拋磚引玉，能有更多的社會賢達，一起為防疫做出努力。

陳啟源說，為了讓竹市更多民眾也能獲得相關物資，將會與勝安宮商議，盡快彙整可用物資及防疫用品，安排期程，在其他行政區域發放相關防疫用品。

新竹 酒精 疫情

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