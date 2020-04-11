竹市勝安宮結合議員做公益 贈防疫酒精供領取

「人生要充滿樂趣！」台灣半導體元老、清大講座教授史欽泰認為，50歲以上的世代身體好、餘命長，建議在50歲時思索「學什麼才可再貢獻社會」，讓人生有新目標，他說，自己當老闆、農夫都沒有退休概念，退休僅是離開職場，但學習、探索是無止境，每個階段都很重要。

2020-04-10 23:50