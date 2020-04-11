陪同長照長輩一起視訊 鄭文燦：家屬可放心

桃園市長鄭文燦今天訪視桃園市中壢區私立愈健老人長期照顧中心及金色年代護裡之家。他表示，長照中心的住民多為老年人，抵抗力較弱，為降低機構內群聚感染風險，市府已於3月23日起暫停家屬及訪客現場探視，改採視訊或電話關懷方式，由長照機構安排合適的時段，讓家屬可以持續關懷長輩的身心狀況。在愈健長照中心，鄭文燦也參與機構住民劉桂伯伯與家屬視訊通話，希望家屬可以透過視訊更放心長輩的情況。

鄭文燦表示，機構工作人員是防疫第一線，執行照護工作務必做好自身健康管理，落實勤洗手和環境清潔衛生，保護自身安全與住民的身心健康，如有發燒等上呼吸道症狀，便應停止上班並立即就醫，市府將全力支持機構防疫整備，作為機構伙伴的堅強後盾。

愈健長照中心主任陳敬吾說，因應疫情發展，目前機構已暫停所有住民戶外活動，在日常生活起居方面，住民所需個人生活用品及食物，改由機構代購，住民彼此保持1.5公尺的社交距離；安置照顧費用也改用電子帳單取代親自繳納，所有同仁工作時皆會戴口罩，落實洗手、量測體溫等防疫工作，確保工作人員與住民的身心健康。

在視察金色時代護理之家時，鄭文燦透過視訊瞭解相關防疫措施，並肯定金色時代護理之家的積極防疫作為，同時也為所有的照護人員加油打氣。他表示，目前防護衣等防疫物資，主要以提供醫療院所為主，未來將在防疫會議研議評估是否可提供護理之家使用，加強保護照護人員的健康安全。