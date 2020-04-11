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桃園六風景區加強防疫 即時影像、大數據分析管制人流

聯合報 / 記者高宇震／桃園即時報導
桃園市府即日起於虎頭山、大溪中正公園、慈湖、角板山、小烏來、拉拉山等6處風景區，加強防疫措施及人流管制，各區每半小時至1小時廣播或由人員至戶外空間宣導保持社交距離。記者高宇震／攝影
桃園市府即日起於虎頭山、大溪中正公園、慈湖、角板山、小烏來、拉拉山等6處風景區，加強防疫措施及人流管制，各區每半小時至1小時廣播或由人員至戶外空間宣導保持社交距離。記者高宇震／攝影

因應新冠肺炎防疫需求，桃園市府風景管理處即日起於轄管6處風景區加強防疫措施及人流管制。桃園市長鄭文燦今天下午前往大溪老街訪視防疫狀況及人流管制措施時表示，大溪老街過去在假日時每小時人流約2萬人，現在降至4千人，按中央疫情指揮中心人流減半的規定，用高解析即時影像，及大數據分析佐證停車場的狀況，如人潮超過百分之五十以上，會由警方進行人流方面的勸導避免群聚感染效應。

風管處表示，桃園市府即日起於虎頭山、大溪中正公園、慈湖、角板山、小烏來、拉拉山等6處風景區，加強防疫措施及人流管制，包括，要求民眾進入所有室內空間均需全程戴口罩及量測額溫；園區每半小時至1小時廣播或由人員至戶外空間宣導保持社交距離。

與中華電信合作，以大數據掌握市內各遊憩據點人潮，於虎頭山、大溪中正公園及大溪老街周邊、慈湖、小烏來等各停車場實施停車管制，停車數達50%時，於CMS（道路之可變訊息標誌）發佈警示，達最大停車容量60%時，管制車輛進入；也實施人流管制，限制小烏來天空步道每次限10人參觀，及協調林務局所屬巨木區於遊客達500人時，通知風景區管理處發布警示訊息，達700人時，由風管處通知大溪警方管制遊客上山。

未來也將統計各區人潮，以紅、黃、綠燈號警訊，將各區擁擠程度呈現在網上，預計於4月28日完成相關作業，民眾可上桃園觀光導覽網瞭解景點現況，避免民眾到了景點卻因人潮眾多而有群聚感染的風險。

此外，觀旅局早已於拉拉山、石門水庫、大溪橋、大溪老街、小烏來天空步道、小烏來寰宇平台、角板山、虎頭山等8支高解析即時影像，民眾可連上桃園觀桃園觀光導覽網光導覽網及桃園智慧遊APP，即時欣賞桃園美景與觀看到重要景點之人潮狀況與天氣。

桃園市長鄭文燦今天下午前往大溪老街訪視防疫狀況及人流管制措施。記者高宇震／攝影
桃園市長鄭文燦今天下午前往大溪老街訪視防疫狀況及人流管制措施。記者高宇震／攝影

大溪老街 烏來 石門水庫

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