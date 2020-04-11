銀髮族在家防疫 長者居家科技互動平台不無聊

疫情延燒，許多人減少出門「宅在家」，國健署與瑪帛科技攜手的長者居家科技互動平台，原就是透過電視視訊鼓勵銀髮族在家也能促進社會參與，逢疫情升溫，平台的直播互動節目融入防疫衛教資訊，阿公阿嬤也可透過平台與子女視訊，一解相思苦。

在國健署協助下，瑪帛科技的居家科技互動平台已與台北、桃園、台中、雲林等7縣市有線電視台合作，只要收視戶家中長輩年滿60歲，就可向有線台免費申請升級機上盒，並到府安裝視訊鏡頭，只要用遙控器就能簡單操作視訊、直播節目與各式服務。

瑪帛專案協理廖敏君說，升級機上盒不影響原本電視觀看功能，只要長輩在家想看直播互動節目，時間一到按下指定按鈕就可收看，互動節目有直播唱歌、益智答題、手工藝教學等，阿公阿嬤在家就能動腦學新知，並導入答題集點機制，鼓勵長輩參與。

直播互動節目主題多元，有居家運動、銀髮族飲食、慢性病防治、菸害防制等，近來防疫需求，節目不僅增加怎麼戴口罩、勤洗手等衛教資訊，平台公布欄也加入鄰近藥局販售口罩資訊，還定位用戶所在地計算距離，讓不會用手機的阿公阿嬤一目瞭然。

桃園市轄內只要為凱擘大寬頻旗下的北桃園收視戶就可免費申請，已有逾百戶加入，家住桃園區的66歲婦人詹馮麗卿平常在家帶孫子，她也常打開電視，抱著小孫子一起收看平台的直播互動節目，她說，最喜歡益智答題，還可集點換獎品，有時慢半拍沒答到題，雖然扼腕，但也激勵自己再接再厲，「生活不無聊了！」

詹馮麗卿也說，自己有5名子女，內外孫很多，以前子孫常回家聚會，無奈受疫情影響，頻率減少了，好在平台內建視訊，孩子透過手機APP連線就可跟人在家中的她視訊聊天，自己也能看看孫子近況，也希望平台增加多點互動遊戲，讓生活更有趣味。