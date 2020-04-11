新竹縣焚化爐公聽會民代未登記發言 引爆衝突
新竹縣政府今天辦理高效能垃圾熱處理設施投資BOO案公聽會，現場有300多名在地居民參加，反對居民高舉標語及呼口號「鳳岡不吸毒、拒蓋焚化爐！」縣議員邱靖雅表示，蓋焚化爐的必要性應由中央評估，若沒必要，中央可直接訂定法規。環保局則指出，焚化爐興建都依法行事，絕不會燒化工事業廢棄物，也會24小時監控焚化爐各項數據。
因應防疫期間，現場管制進場人數，民眾不滿在場外大聲抗議時未保持1公尺距離，議員邱靖雅跳出來呼籲大家不要群聚讓社交距離破功，引起民眾不滿她沒登記就拿麥克風發言，甚至質疑她站在支持興建焚化爐的立場，可能有收錢辦事，現場一度爆發衝突，讓公聽會被迫中斷了數分鐘，警方出面維持秩序，才讓公聽會繼續進行。
邱靖雅也為未登記就發言的行為道歉，她指出，全台目前有20多座焚化爐，應由中央來評估是否有蓋焚化爐的必要性，若中央認為有其他更好的方式解決垃圾問題，那就訂定法規禁止興建焚化爐，新竹縣政府也會遵守中央的政策。她也強調，她絕對沒有拿錢替誰辦事，若有人再提及此言論她一定提告。
而發言的民眾則一面倒向反對，指出焚化爐、納骨塔、垃圾掩埋場等質疑嫌惡設施都蓋竹北西區，但附近是農業生產區、烏魚養殖區，若興建焚化爐，有可能燃燒化工事業廢棄物，汙染附近空氣及水源，民眾也質疑興建焚化爐後，底渣與飛灰要如何處理。
另外，雖現場已做好防疫措施，民眾仍不滿環保局在疫情期間舉辦公聽會，增加染病風險，認為「鴨霸政府恐淪防疫破口」，大義里長曾台安還要環保局代理局長羅仕臣簽承諾書，承諾若有民眾因公聽會染病，可申請國賠。
羅仕臣表示，過去提出焚化爐興建案時，已評估過公有土地並無適合地點，才會以BOO方式辦理，而依據中央法規廢棄物清理法相關規定，事業廢棄物需依照其特性送至專門處理廠處理，若進一般焚化爐，恐觸犯刑罰。此外，環保局也會整理公聽會上民眾的意見，並在環保局網站上回覆說明，後續還有環評及健康風險評估，環保局也會24小時連線監控焚化爐，連續監測空氣汙染物，並不定時查核，比對空氣污染物數據。
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