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桃園長照機構禁探視 鄭文燦陪長者和家人視訊比OK

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
市長鄭文燦今天到龜山訪視愈健老人長照中心，特別陪劉桂老先生與家人視訊，氣氛溫馨。圖／桃園市政府提供
市長鄭文燦今天到龜山訪視愈健老人長照中心，特別陪劉桂老先生與家人視訊，氣氛溫馨。圖／桃園市政府提供

憂心大規模群聚感染，桃園市政府通令，轄內護理之家、養護中心等住宿型長照機構，4月底前禁止家屬探視，多數家屬與住民雖能認同防疫優先，但無法與親人會面，難免難以適應，市長鄭文燦今天到龜山訪視愈健老人長照中心，特別陪劉桂老先生與家人視訊，他說，機構都會安排視訊時段，也會照顧好所有住民，希望家人都放心。

由於桃園市1家長照機構3月份爆出護理師確診新冠肺炎，所幸該名護理師經診治後已痊癒出院，所屬機構工作人員與住民經採檢全為陰性，4月初都已移回原機構安置，不過，市府針對這類養護機構仍採高標準防疫，宣布全面禁止探視，改採電話或視訊。

鄭文燦今天一早到龜山區愈健老人長照中心，關心在疫情期間，機構內住民受照顧情形，以及機構工作人員防疫與環境防疫措施、防疫物資整備情形等，他也特別強調，機構工作人員是防疫第一線，要求每位工作人員務必作好自身健康管理，落實勤洗手和環境清潔衞生，如有發燒等上呼吸道症狀應停班並就醫，或撥打1922防疫專線。

由於長照機構從3月底開始禁止家屬、訪客探視，避免年邁且多患有慢性病的長者有感染風險，不過，市府社會局考量家屬探訪需求，請各機構改採視訊方式辦理，社會局老人福利科長趙樹堂說，機構多運用公務或員工手機，協助住民與家屬以視訊聊天。

愈健長照中心也規畫不同時段、不同樓層的家屬視訊時間，機構人員透露，剛開始改視訊時，住民和家屬有些不適應，好幾位子女和老人家在視訊時，都不禁難過地哭了，有人自責地說「自已不孝順，不能來機構看他們」，也有人關心長輩在機構吃得好不好？睡得安不安穩？擔心長輩在防疫期間的身心狀況是否有改變。

79歲住民劉桂患有輕度失智，他的大女兒劉菊英以往固定假日到機構探視，由於最近禁止探病，在機構協助下改以視訊跟爸爸會面，擔心老人家看到螢幕不知道要講話，還貼心準備可連結手機的話筒，讓老人家可拿起話筒，看著電視螢幕跟女兒聊聊天。

「老人家精神很好，這裡顧得很好！」鄭文燦今天也加入視訊行列，和劉桂的大女兒聊天，他說，雖然現在養護機構的因為防疫標準嚴格了點，但請你放心，長輩的健康依舊顧得到，鄭還在鏡頭前比出OK手勢，要她不用太掛心。

愈健長照中心主任陳敬吾說，機構已暫停所有住民戶外活動，但日常起居活動，室內住民彼此保持1個手臂以上（1.5公尺）之距離，降低感染病毒的風險，機構住民所需個人生活用品或想吃的食物，以往由家屬送至機構，現在則多改由機構代購，以往家屬親自至機構繳納安置照顧費用，現在也改用電子帳單，避免感染風險。

市長鄭文燦今天到龜山訪視愈健老人長照中心，特別陪劉桂老先生與家人視訊，氣氛溫馨。圖／桃園市政府提供
市長鄭文燦今天到龜山訪視愈健老人長照中心，特別陪劉桂老先生與家人視訊，氣氛溫馨。圖／桃園市政府提供
市長鄭文燦今天到龜山訪視愈健老人長照中心，特別陪劉桂老先生與家人視訊，氣氛溫馨。圖／桃園市政府提供
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長照 鄭文燦

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