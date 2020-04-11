鄭文燦發推特打氣 日本宮崎縣知事致謝肯定台灣防疫

新冠肺炎疫情肆虐全球，日本境內確診逾5千多例，3月剛新開推特（Twitter）帳號的桃園市長鄭文燦昨天特別發文推特向友好城市宮崎打氣，「桃園與宮崎站在同一陣線」， 定會共同跨越難關，宮崎知事河野俊嗣也立刻以中文轉發推文回應，河野俊嗣大讚台灣及桃園的防疫工作，將作為借鏡，也盼疫情結束後，到桃園享用客家美食。

鄭文燦在最新推特上以日文寫道，希望桃園的好友日本宮崎縣能夠順利度過這次武漢肺炎的難關，並祈願宮崎縣民健康平安，「桃園一直與宮崎同在」，待疫情告一段落後，歡迎宮崎知事河野俊嗣來桃園吃客家美食，也很期待再品嚐宮崎牛，還放上一張先前與河野俊嗣一起享用美食的照片。

河野俊嗣看到後以中文轉發推文，回覆先感謝鄭市長鼓勵，並大力肯定台灣及桃園的防疫工作，表示將以此為借鏡，「一起面對困境，一起加油！」也期待疫情平息後，到桃園享受客家美食，並邀請鄭市長及桃園的朋友到宮崎觀光，品嚐宮崎牛以及打高爾夫球，還附上一張圖卡寫上「台灣桃園加油，日本宮崎與你同在」，替台灣打氣。

日本眾議員武井俊輔也立即轉發推文表示，收到溫暖的祝福，深感謝意，也期盼雙方共度這次難關。

桃園市政府秘書處長顏子傑說，桃園和宮崎在2017年締結友好城市，雙方在觀光、教育及文化上皆有諸多交流。蔡總統和日本首相安倍晉三日前也在推特上互相加油打氣，印證了台日雙邊友好關係，而城市之間同樣展現惺惺相惜的友好情誼，也期待疫情結束後，雙邊互訪，再創城市交流新頁。