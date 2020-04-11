苗栗家扶中心少年展力挑戰自我目標 攻頂小百岳加里山

「去年沒有登頂，今年捲土重來！」去年參加苗栗家扶中心「少年展力」國三生小雨說，跟著大家一起訓練，學會爬山，培養體力，過程中更懂得關心對方，去年爬加里山遇到下雨，沒有攻頂，第二年參加，希望今年能完成目標。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，推動「少年展力」，讓受家扶幫助的國中生們，不是只有經濟，獎助學金幫助，透過活動訓練，讓孩子們了解，雖然是受助者，但也是有能力能幫助別人。今年有11名國中生參與，現已持續9個月訓練，目標今年暑假完成小百岳之一，位在南庄的加里山。

家扶基金會統計，青少年扶助童占會內扶助童數46.74％，且有32.41％的青少年屬於低學業成就或中輟，顯示對於提供家扶基金會青少年族群相關服務方案有其必要性與重要性。

湯鳳琴說，「少年展力」方案是全國性推動，苗栗邁入第7年，以國、高中生為主體，期盼透過方案使青少年洞察力、自信力、生活力、規畫力、團隊力與關懷力等6大能力發展與學習。

湯鳳琴說，今年這群孩子終極目標是爬南庄加里山，過程中訓練團隊合作，個人責任承擔、冒險挑戰，每月會選一個周六展開全天體能訓練，之後也會爬火炎山、大湖馬拉邦山。

湯鳳琴說，去年因為爬加里山時遇到下雨，團隊最後考量有學員身體不適，為了安全，因此未攻頂，不過除了爬山外，更重要的是學習團隊精神。