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影／民生物資捐款都減少 疫情衝擊社福機構成受害者

聯合報 / 記者胡蓬生／苗栗即時報導
苗栗家扶中心以往發放扶助金、民生物資都請受扶助家庭前來領取，但因新冠肺炎疫情影響，改為轉帳及派車送達，但目前各方物資捐助、捐款都銳減。報系資料照
苗栗家扶中心以往發放扶助金、民生物資都請受扶助家庭前來領取，但因新冠肺炎疫情影響，改為轉帳及派車送達，但目前各方物資捐助、捐款都銳減。報系資料照

受新冠肺炎疫情衝擊，苗栗縣各公益社福團體、教養安置機構近來也飽受影響，除了暫時改變扶助方式，包括物資捐贈、捐款也都大減，甚至有的教養機構減少五、六成捐助，成為這一波疫情的受害者，有的機構只能先「自力更生」，盼度過危機。

苗栗家扶中心以往都是請案家到家扶中心定點領取扶助的現金及民生物資，從2月起因應疫情扶助金發放方式改為轉帳，捐贈物資改為專車送往，但疫情影響，民眾減少外出，到中心臨櫃捐款大減約三成，民生物資捐贈也銳減，往年農曆三月瘋媽祖及廟會活動多，中心獲贈物資也多，但今年進香活動停止，民間也曾出現物資搶購潮，獲贈的物資都大減。

她說，家扶中心考量案家到中心領取物資、扶助金，途中需搭乘大眾運輸工具，為減少扶助家庭染疫風險，所以都改為轉帳、派車送物資的作法，家扶中心因防疫需求，進入得登記、量體溫及酒精消毒，但先前也缺乏酒精等防疫物資，幸好有熱心企業家獲悉並捐助，十分感謝。

幼安教養院院長林勤妹表示，最近一些捐助人因放無薪假，只好表明暫時無法再以信用卡扣款方式捐助，且因教養機構被目前禁止訪視，一些參訪捐贈社團都無法到院裡來，外界捐助估計少了五、六成，院內日間及住宿院生約200人，一天白米消耗量就達100斤，因此院方得多設法販售自家的烘焙產品「自力更生」，最近常在苗栗市「萬花筒」文具店定點銷售烘焙食品，有一些熱心會專程來買，協助教養院度難關。

新苗教養院在防疫期間，院生都留院無法返家，在院內增加的授課、照顧時間加長，增加的臨時托育費，經濟好的家庭還會支付，但經濟情況不佳的案家，院方只能吸收，也增加不小的成本。

苗栗家扶中心以往發放扶助金、民生物資都請受扶助家庭前來領取，但因新冠肺炎疫情影響，改為轉帳及派車送達，但目前各方物資捐助、捐款都銳減。報系資料照
苗栗家扶中心以往發放扶助金、民生物資都請受扶助家庭前來領取，但因新冠肺炎疫情影響，改為轉帳及派車送達，但目前各方物資捐助、捐款都銳減。報系資料照

家扶中心 疫情 捐款

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