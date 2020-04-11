林智堅訪視鼎泰豐 市府與餐飲業攜手提升防疫層級

為防範新冠肺炎疫情，監督餐飲業落實防疫措施，新竹市長林智堅訪視鼎泰豐餐廳防疫情形，業者將桌子間隔拉至1.5公尺，並以地貼標示排隊的安全社交距離，員工上班與交接任務前都需徹底消毒清潔，林智堅說，市府與餐飲業者攜手提升防疫層級，維護民眾用餐安全，並指示衛生局加強餐飲場所環境清潔與人員健康管理。

市府衛生局針對餐廳業者列出注意事項，提醒用餐時應避免交談，飯後要交談務必先戴口罩，同桌客人應保持社交距離或以隔板區隔，桌與桌的距離應儘量拉開至1.5公尺以上，定時消毒桌面及菜單，並建議暫停使用顧客點餐面板或簽名的結帳系統，否則需加強消毒。

林智堅說，餐飲場所是民眾最常聚集的地方，更應加強防護，感謝鼎泰豐餐廳為防疫做好準備，防疫期間落實各項防疫措施，也呼籲民眾用餐時避免分食或應使用公筷，飯後要交談要先戴上口罩。