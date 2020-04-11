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林智堅訪視鼎泰豐 市府與餐飲業攜手提升防疫層級
為防範新冠肺炎疫情，監督餐飲業落實防疫措施，新竹市長林智堅訪視鼎泰豐餐廳防疫情形，業者將桌子間隔拉至1.5公尺，並以地貼標示排隊的安全社交距離，員工上班與交接任務前都需徹底消毒清潔，林智堅說，市府與餐飲業者攜手提升防疫層級，維護民眾用餐安全，並指示衛生局加強餐飲場所環境清潔與人員健康管理。
市府衛生局針對餐廳業者列出注意事項，提醒用餐時應避免交談，飯後要交談務必先戴口罩，同桌客人應保持社交距離或以隔板區隔，桌與桌的距離應儘量拉開至1.5公尺以上，定時消毒桌面及菜單，並建議暫停使用顧客點餐面板或簽名的結帳系統，否則需加強消毒。
林智堅說，餐飲場所是民眾最常聚集的地方，更應加強防護，感謝鼎泰豐餐廳為防疫做好準備，防疫期間落實各項防疫措施，也呼籲民眾用餐時避免分食或應使用公筷，飯後要交談要先戴上口罩。
衛生局指出，為維護民眾健康，市府將持續督導餐飲業防疫措施，今天訪視的業者都有進行環境清潔消毒、進出人員量體溫、員工每小時洗手，也協助民眾排隊動線間隔1.5公尺，入口處備有手部消毒液等，也呼籲業者落實員工健康監測，如有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等，應主動告知主管或負責人員，立即採取適當防護及引導就醫，有問題可電洽03-5353170。
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