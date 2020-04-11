影／情濃於血！國三鄒皓冀不畏逆境 獲家扶自強兒童

苗栗縣大西國中三年級鄒皓冀今年獲選家扶基金會「2020全國自強兒童」。皓冀的生父過世後，母親認識繼父，兩人因案入獄，皓冀與胞妹交由繼祖母照顧，由於繼伯父下半身癱瘓，皓冀每天細心照料，不管是餵飯、穿鞋、穿衣，施打胰島素，有時需要幫忙灌腸，都毫無怨尤，他很感謝繼祖母、繼伯父照顧「很愛他們」，未來希望能朝表演、舞蹈之路邁進，一圓演藝夢。

家扶基金會每年舉辦「自強兒童表揚」，看見自強兒童在逆境中成長故事，原定3月22日在台北舉辦，表彰來自全台23名不畏逆境、勤奮向學、堅韌面對挑戰自強兒童，受新冠肺炎疫情影響停辦，由各地家扶中心自行表揚。

鄒皓冀參加苗栗家扶中心「少年展力」方案，與家扶孩子們一同走出戶外，挑戰自我，今天是例行戶外訓練，並舉辦表揚，今天（4月11日）也是皓冀15歲的生日，大家一同幫他慶生。

苗栗家扶中心主任湯鳳琴說，皓冀來自無血緣關係的繼親家庭，繼伯父下半身癱瘓，僅能倚靠健康狀況不佳繼祖母到餐廳端菜維持家庭生計，成長背景與環境艱辛，仍積極上進，勇敢追夢。

「雖然沒有血緣關係，感謝他們的照顧，把我當家人，也很愛他們」鄒皓冀說，謝謝繼祖母、繼伯父，在他生病時關心他、鼓勵他，在他跌倒鼓勵他「感受到家的溫暖」。

鄒皓冀個性開朗、心思細膩，放學回家，他化身為繼伯父小天使，細心照顧下半身癱瘓的繼伯父，不管是餵飯、穿鞋、穿衣、施打胰島素等一手包辦，有時還需要幫忙繼伯父灌腸。

「未來想要當演員，讓大家知道我很棒」鄒皓冀在學校參加管樂團，吹奏豎笛，參加學校熱舞社，也學習編舞，未來想朝表演、舞蹈之路邁進，最喜歡演員是炎亞綸，他也努力兼顧課業，未來想念華岡藝校，一圓演藝夢想。