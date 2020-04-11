桃消防單日後送12件包含空服員 鄭文燦籲給機組員支持

新冠肺炎期間，桃園市累計確診44例排全國第3高，桃園市消防局昨單日就後送12件疑似病例，包含3名空服員，桃園市長鄭文燦呼籲給國人應給機組員加油、鼓勵；另下周是媽祖誕辰，各宮廟可能出現參拜人潮，鄭也要宮廟停止煮平安餐，因「大家脫下口罩一起吃，就不平安」，盼改發便當取代。

桃園市消防局指出，昨天後送12件，是至今單日最多的一次，除了其中2件確診，另外有3位可能都是空服員，其餘是在檢疫所內有發燒或其他狀況，12例均為境外，消防員執勤過程中也比照防疫最高規格後送。

鄭文燦說，國際機場在桃園，包括華航、長榮主要設施也在內，機師、空服員居住在桃園的比例逐年提高，了解機組員既有防疫責任，執勤要傳防護衣，而面對航空業是重災區，可說是雙重壓力，他呼籲國人給機組員更大支持，很多人住在南崁，民眾應給予加油，度過困難時期。

另外，下周農曆3月23日媽祖誕辰，預計各地宮廟會出現參拜人潮，桃園市府為達中央下令人流減半政策，陸續發函、致電宮廟盼減少群聚，鄭文燦也說，尤其宗教活動期間煮平安餐應取消，「大家脫下口罩一起吃，就不平安」，呼籲改發便當，相信神明也會體諒。

鄭文燦說，提早和宮廟協調希望落實人流減半，也減少群聚活動，並建議煮平安餐要取消，「大家脫下口罩一起吃，就不平安」，怕參拜期間人潮太多，也希望能盡量縮短行程，減少群聚，相信神明也會體諒。

民政局長王安邦也說，為落實人流減半管制，已經發函給宗教寺廟，提醒注意，因應下周媽祖生，最近已開始聯繫相關寺廟，舉辦活動的配合中央管制。