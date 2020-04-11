中華職棒閉門賽今開打 機器人當觀眾鄭文燦官邸看轉播

新冠肺炎疫情衝擊，中華職棒新球季今天下午開打，桃園市長鄭文燦今上午主持防疫會議指出，目前日職、韓職都停賽，中職是亞洲第一個恢復比賽的職業賽事，不過採無觀眾閉門賽，並以線上直播，市府也租用機器人在場當觀眾，他下午5點也會赴官邸在線上看比賽替球員加油。

鄭文燦在防疫會議中，特別點名體育局長莊佳佳詢問有關今傍晚中華職棒開打，有何相關防疫措施、除了球員還開放哪些人入場等，莊則說出入口有量體溫、酒精消毒。鄭也說，下午預計有上百名媒體記者到球場，也要求做好相關因應對策，他傍晚5點也會到官邸線上看球賽。

他表示，目前中華職棒是亞洲第一個開打的，日職、韓職都已經延期，何時恢復比賽都還不確定，所以他之前就要求採取無觀眾比賽，所以今天下午開幕賽沒有觀眾，只有球員、工作人員，也特別協調祥儀機器人夢工廠，以比較低的價錢提供機器人當觀眾加油。

鄭文燦也說，今天早上也請衛生局、體育局等組成防疫小組，預計中午到球場幫忙檢查一輪，務必讓現場群聚風險降到最低，讓這場線上直播、線上轉播的職棒順利開打。