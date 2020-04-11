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苗栗首推節電參與式預算提案 小編四格漫畫邀民眾投票
「咱的預算，咱來決定！」苗栗縣政府工商發展處首次推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，民眾提出11案，即日起到4月底在國發會公共政策參與平台舉行提案投票。工商發展處公用事業科承辦人員謝譯萱推廣鼓勵大家來投票，繪製四格漫畫，「靈感來自生活」將與長官討論過程，用詼諧方式呈現，還有網友留有說「小編畫功好強哦！」
27歲謝譯萱來自宜蘭，105年考取一般行政普考就分發到苗栗縣政府工商發展處，主要負責節電相關業務。她說，工商發展處從去年下半年度推動「節電參與式預算」並舉辦提案工作坊，邀請民眾針對苗栗縣用電量較高地區、行業等，透過討論發想，提出不同節電方法，共提出11案。
為讓更多民眾認識節電、參與式預算概念，鼓勵民眾上網投票，謝譯萱將與長官討論過程，畫成四格漫畫，由節電吉祥物「阿光」為主角，道盡小編心聲，目前已推出3張，PO在粉絲團「全“栗”節電中（https://www.facebook.com/mlc.powersaving/）」。
「靈感來自生活」謝譯萱說，她沒有相關繪圖經驗，四格漫畫設計都是「土法煉鋼」，用PPT、手機修圖APP後製。有網友留言，「小編畫功好強哦！」，她希望透過一周一張，搭配粉絲團有獎徵答，鼓勵民眾參與。
工商發展處指出，民眾提案放在國發會公共政策網路參與平台（https://join.gov.tw），邀請大家來投票，此次執行總經費200萬，各提案預算經費50萬元，預計票選4案，作為節電參與式預算後續執行方案。歡迎民眾上網投票，投票加碼再抽空氣清淨機、氣炸鍋與AirPods等大獎。
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