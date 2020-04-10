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桃園戶所電梯畫6宮格 「揮手」就能抽號碼牌

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
桃園區戶政事務所與地政事務所洽公櫃檯有透明隔板。圖／桃園市政府提供
桃園區戶政事務所與地政事務所洽公櫃檯有透明隔板。圖／桃園市政府提供

新冠肺炎疫情升溫，桃園市公務機關強化防疫，昨天起擴大13區的區公所、地政事務所及戶政事務所實施實名制洽公2.0版，民眾須刷身分證或市民卡進出，桃園區戶政事務所與地政事務所設在同一棟，不僅在洽公櫃台裝設壓克力隔板、電梯內畫出6宮格限定乘坐人數，甚至將抽號碼牌機改以揮手感應取代觸控按鈕，務求防疫滴水不漏。

市長鄭文燦為了解實名制洽公實施狀況，今天在市府民政局長王安邦、地政局長陳錫禎、桃園區長陳玉明、桃園區戶政事務所主任廖麗卿、桃園區地政事務所主任游貞蓮陪同下到合署辦公的桃園區戶政與地政事務所訪視，了解現場防疫與民眾洽公情形。

鄭文燦說，為保護洽公民眾安全，市府自4月1日起實施洽公實名制，昨天再升級為洽公實名制2.0，擴大為全市區公所、戶政事務所及地政事務所等單位同步執行，市民需帶市民卡或身分證刷卡後才能進入洽公；未攜帶相關證件則需填寫個人健康聲明書，現場提供包括中、英、日、越、印、泰、菲等多國語言版本，無論是外籍配偶或是移工都能順利使用，希望透過洽公實名制再升級，共同守護同仁及洽公民眾的健康。

桃園區戶政及地政事務所洽公人數不少，為強化防疫工作，除派員在大門入口處逐一替量額溫、進行酒精消毒，也在洽公櫃台裝設壓克力隔板、地面防疫安全距離地貼、外送及物流人員等待區、電梯內畫出6宮格限定乘坐人數、電梯按鈕加設銅箔，另民眾等候座位區張貼告示，以引導民眾坐在指定位置，規畫安全社交距離不要太靠近。

此外，洽公民眾時常接觸的抽號碼牌機，戶所也將機台改用揮手感應取代觸控按鈕，只要揮揮手就可抽到號碼牌；此外，服務人員也依規定量體溫、戴口罩，並在網站及大型螢幕加強各項防疫宣導，鄭文燦說是市府相關單位推廣洽公實名制的良好示範。

桃園區戶政事務所與地政事務所電梯畫6宮格。圖／桃園市政府提供
桃園區戶政事務所與地政事務所電梯畫6宮格。圖／桃園市政府提供
桃園區戶政事務所與地政事務所電梯門口設有等待地貼。圖／桃園市政府提供
桃園區戶政事務所與地政事務所電梯門口設有等待地貼。圖／桃園市政府提供
桃園區戶政事務所與地政事務所抽號碼牌機，改為揮手感應。圖／桃園市政府提供
桃園區戶政事務所與地政事務所抽號碼牌機，改為揮手感應。圖／桃園市政府提供
桃園區戶政事務所與地政事務所，入內洽公實名制。圖／桃園市政府提供
桃園區戶政事務所與地政事務所，入內洽公實名制。圖／桃園市政府提供
桃園區戶政事務所與地政事務所民眾等待區採安全社交距離。圖／桃園市政府提供
桃園區戶政事務所與地政事務所民眾等待區採安全社交距離。圖／桃園市政府提供

鄭文燦 電梯 身分證

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