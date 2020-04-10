桃市府試辦3處外送機車格 研議擴大至中壢、平鎮、楊梅

疫情期間，不少民眾改叫外送餐點解決用餐問題，桃園市政府為便利外送機車臨時停放，4月起在桃園區3處外送熱點各設6席機車格，停車前30分鐘免費，如果停車超過30分鐘，每30分鐘收費5元，市長鄭文燦今天下午實地訪視，認為此收費機車格可避免違停影響交通安全，後續如效果不錯，將研議中壢、平鎮、楊梅等區域擴大辦理。

桃園市交通局與外送業者合作透過數據分析選出外送熱點，市府已分別在復興路186號前、205號前、縣府路（市府大樓後門旁）3處，劃設各6席收費的機車格，4月1日停車收費員也開始巡查收費，只要停車超過半小時就會開單，希望藉此提高周轉率。

鄭文燦說，這3處附近機車位常一位難求，市府除設置前30分鐘免費機車格外，也於附近步行可及處，等量增設機車停車格，不影響免費機車格總量，希望透過計時收費，引導久停的騎士到鄰近的免費車格停車，讓外送機車有空車格停車，減少違停。