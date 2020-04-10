桃園中路足球場、網球場試營運 6月底前不收費

桃園市政府斥資4700萬元，在中路重劃區文小1用地興建中路足球場及網球場，歷經1年多工期，終於在3月完工，現場打造1座11人制標準足球場及5面網球場、擊球練習牆等，也有照明設備、足網球場管理中心、公共廁所及停車空間等設施，原訂3月中旬辦啟用典禮，但受疫情影響停辦，目前試營運至6月底，試營運期間暫不收費。

中路足球場及網球場位於桃園區正光路600號，座落溫州一路、正光路交界處，總基地面積達2萬餘平方公尺，網球場開放時間為每天早上5點到晚上10點、足球場為每天早上8點到傍晚5點，目前試營運期間暫不收費，將試營運至6月30日，市府體育局指出，場地收費方式參照體育局運動場館及附屬設施收費標準，收費方式將另行公告。

市府體育局公告指出，網球場場地依序輪流使用，以雙打為原則，每一場地每次使用30分鐘為原則，並採登記制，足球場場地同樣依序輪流使用，以團體使用為原則，每團體每次以2小時為原則，並採登記制，等候使用之民眾，請依先後順序使用。