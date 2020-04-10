三義慈濟山「封路」風波 基金會晚間提說明

針對苗栗縣三義鄉「慈濟山」最近設路障封閉茶園入口，車輛無法通行一事，引起縣議員韓茂賢反彈並要求2日內拆除的風波，慈濟基金會晚間提出說明，強調防疫期間避免茶園群聚問題，特別在各簡易門禁處加掛防疫公告。

慈濟基金會說明指出，苗栗三義茶園多年來用心維護，並經中興大學輔導取得有機認證。但近年來陸續出現林木被盜、四輪傳動車任意進出園區影響茶樹生長、茶園所使用的採茶工具遭竊等事件，為保護園區有機耕作特色，特於園區範圍內部分進出口進行車輛管制。

值此防疫期間，因清明連假前車之鑑，桐花季將來臨，恐遊客眾多；配合政府防疫規範，避免茶園群聚問題，特在各個簡易門禁處加掛防疫公告。