竹縣下周一啟動異地辦公 縣長今訪視整備情形

因應新冠肺炎疫情，確保行政效能不受影響，新竹縣政府下周一13日正式啟動異地辦公，以新竹縣體育場作為第二辦公室，縣長楊文科今天前往體育場訪視辦公場所整備情形，要求防疫措施須比照縣政府，防止任何防疫破口。

縣府人事處表示，因應新冠肺炎蔓延，新竹縣政府內各處以及衛生局、環保局、家畜防治所約三分之一的人力，包括副縣長陳見賢、4位參議、秘書，書，共18個單位354名縣府同仁將到第二辦公室上班。

縣府行政處指出，這幾天積極配置第二辦公室的網路線、電話線、影印機及事務機等各項辦公設備，13日一早縣府將派車協助相關同仁，將原本縣府辦公室的電腦、電話機及個人工作必需品，戴運到體育場的「新」辦公室中。

行政處表示，由於臨時規畫的辦公空間沒有OA辦公隔間，13日起將每天發一片口罩給第二辦公室同仁，另外，在入口大廳也會提供手部消毒酒精，並量測體溫，落實每個防疫的環節。