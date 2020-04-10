聽新聞
test
0:00 / 0:00
竹縣下周一啟動異地辦公 縣長今訪視整備情形
因應新冠肺炎疫情，確保行政效能不受影響，新竹縣政府下周一13日正式啟動異地辦公，以新竹縣體育場作為第二辦公室，縣長楊文科今天前往體育場訪視辦公場所整備情形，要求防疫措施須比照縣政府，防止任何防疫破口。
縣府人事處表示，因應新冠肺炎蔓延，新竹縣政府內各處以及衛生局、環保局、家畜防治所約三分之一的人力，包括副縣長陳見賢、4位參議、秘書，書，共18個單位354名縣府同仁將到第二辦公室上班。
縣府行政處指出，這幾天積極配置第二辦公室的網路線、電話線、影印機及事務機等各項辦公設備，13日一早縣府將派車協助相關同仁，將原本縣府辦公室的電腦、電話機及個人工作必需品，戴運到體育場的「新」辦公室中。
行政處表示，由於臨時規畫的辦公空間沒有OA辦公隔間，13日起將每天發一片口罩給第二辦公室同仁，另外，在入口大廳也會提供手部消毒酒精，並量測體溫，落實每個防疫的環節。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言