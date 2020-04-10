快訊

主婦變酒店公關 指揮中心坦承疫調出現時間差

愛奇藝也造假？瑞幸咖啡自爆後 中概股火燒連環船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

繳不出68萬使用金 外籍足球教練租河川地教學

聯合報 / 記者陳斯穎／新竹即時報導
蔡佑新因繳不出費用，求助民眾黨籍的竹北市民代表林碩彥，今天下午邀集同黨立委賴香伶、第二河川局到場協調。記者陳斯穎／攝影
蔡佑新因繳不出費用，求助民眾黨籍的竹北市民代表林碩彥，今天下午邀集同黨立委賴香伶、第二河川局到場協調。記者陳斯穎／攝影

土耳其籍的足球教練蔡佑新在竹北市中華路近頭前溪地區，租用400多坪土地作為「MEMO兒童足球場」進行教學，但2年多前被二河局告知三分之二的土地占用河川地，雖二河局輔導蔡佑新合法申請，但須繳納前2年68萬元的使用費，蔡佑新因繳不出費用，求助民眾黨籍的竹北市民代表林碩彥，今天下午邀集同黨立委賴香伶、第二河川局到場協調，賴香伶則建議依法行事。

蔡佑新在竹北市教足球已有7年，他說，當時向附近的農民承租土地，並以一年8萬元租金承租，自費55萬元架設燈具、網子，讓夜間有照明可運動，也確保附近草叢中的蛇跑入傷害學生，並維護場地的草皮、花錢請人割草等，且他只有周末2日會使用該場地教學，其他時間一般民眾也都會進入運動，他並無禁止，甚至架設網子被破壞、球場遭人扔玻璃，也是他自己掏腰包處理。

2年多前二河局巡視時發現河川地被占用，二河局輔導蔡佑新合法申請，並告知蔡佑新需繳納68萬元的使用費，才可以合法使用，不然最慢今年10月24日就要拆掉球場還地。

蔡佑新則說，他目前僅有25個學生，每人每堂費用250元，平日還要付電費、草地維護費等，使用費過於高昂，他無力承擔，也已經決定若無其他解決方法，今年9月底就會拆掉球場，但因期限還沒到，近期就接到二河局電話要他拆球場，他才會對外求助。

二河局管理課長張權正表示，這塊土地面積約1134平方公尺，在未經申請使用，是違反水利法河川管理辦法，若經輔導後申請則須負擔使用費。2年多來已積極輔導業者是否合法承租用地，因距離10月中最後期限就只剩半年，業者也未補繳應繳的使用費，他們基於善意去電提醒，並非要他立刻拆除還地。

張權正也說，若是新竹縣政府、竹北市公所提出申請，作為休憩之用，土地可無償使用，公法人均可申請。賴香伶認為可諮詢公部門是否有可協調申請的空間，可依法辦理。

賴香伶也指出，依法行政，68萬多的使用費，業者仍必須繳納，不過業者也有依法訴願的權利。

土耳其籍的足球教練蔡佑新在竹北市中華路近頭前溪地區，租用400多坪土地作為「MEMO兒童足球場」進行教學，但2年多前被二河局告知三分之二的土地佔用河川地。記者陳斯穎／攝影
土耳其籍的足球教練蔡佑新在竹北市中華路近頭前溪地區，租用400多坪土地作為「MEMO兒童足球場」進行教學，但2年多前被二河局告知三分之二的土地佔用河川地。記者陳斯穎／攝影

北市 賴香伶 足球

延伸閱讀

立委憂漏接「疫情難民」 勞部：涵蓋率夠

員工是老闆配偶禁領補助 立委批不該認定偷政府錢

自營業紓困條件多 勞團籲降門檻

逾百萬職業工會勞工拿嘸補助 嘆紓困2.0無感

相關新聞

竹縣下周一啟動異地辦公 縣長今訪視整備情形

因應新冠肺炎疫情，確保行政效能不受影響，新竹縣政府下周一13日正式啟動異地辦公，以新竹縣體育場作為第二辦公室，縣長楊文科...

繳不出68萬使用金 外籍足球教練租河川地教學

土耳其籍的足球教練蔡佑新在竹北市中華路近頭前溪地區，租用400多坪土地作為「MEMO兒童足球場」進行教學，但2年多前被二...

全中運、全大運延期 桃市議員為選手發聲

全中運、全大運分別原訂4月底、5月初開賽因疫情緣故都確定延期，桃園市議員彭俊豪今質詢替選手發聲，由於學生沒舞台可表現，恐...

安心上工計畫13日啟動　桃園推出2500個打工機會

為減緩疫情衝擊，協助縮減工時的非典型勞工一起度過難關，勞動部「安心即時上工計畫」13日啟動，桃竹苗地區預計推出2500公...

竹東樂齡中心爺奶縫口罩 廣發鎮民助防疫

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情使許多樂齡學習中心延後課程，新竹縣竹東鎮樂齡中心在防疫之餘，也邀請...

影／苗栗縣府與台電成立再生能源聯合辦公室「電栗站」

經濟部能源局推動第二期「太陽光電2年推動計畫」，今年1月起根據修正「再生能源發展條例」將未滿2百萬瓦的再生能源發電設備認...

加強防疫 竹北7校師生獲贈3800瓶乾洗手液

正值新冠肺炎疫情期間，防疫物資相當搶手，新竹縣副議長王炳漢辦公室結合民力，提供3800瓶「茶樹乾洗手凝膠」隨身瓶，免費贈...

影／世界第2口油井出磺坑再造歷史現場 歷建群修復動工

苗栗縣公館鄉出磺坑具有豐富的油礦產業文化及觀光資源，縣府向文化部爭取「再造歷史現場」計畫補助，礦區內5幢尚未整理的歷史建...

降低群聚風險確保市政不空轉 新竹市務會議改視訊進行

因應新冠肺炎疫情延燒，新竹市政府市務會議改採視訊進行，市長林智堅表示，首次透過視訊方式主持會議，原本齊聚在會議室中的局處...

桃市補助寺廟、幼園裝空品監測 竟有不肖廠商強推銷

桃園市政府環保局補助為提升寺廟及幼兒園室內空氣品質，今年持續加碼推動補助裝設空氣品質自動監測設施計畫，未料近來竟出現有不...

美髮業防疫SOP 林智堅戴罩體驗

美髮、美容、美甲及推拿按摩等行業，必須近距離接觸顧客才能提供服務。新竹市長林智堅特別以顧客角色體驗剪髮，全程戴口罩防疫。提醒近距離與顧客互動的服務業從業人員，務必落實防疫SOP，包括環境消毒、量體溫、維持安全社交距離及梅花座間隔等，降低傳染風險，讓大家安心。

巷內美食／大湖烤蛋 蛋黃像溏心蛋、蛋白Q彈

苗栗縣大湖烤蛋是產地限定，假日在大湖酒莊及泰安鄉清安豆腐街攤車販售，Q彈散發中藥、草莓酒及炭烤香味的溏心蛋，吸引顧客聞香而來。

熱門新聞

神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

台南11里15日上午起停水19小時 近2萬戶受影響

為何口罩是9片不是10片？ 民眾抱怨政府思維可以更便民

新北男子防疫違規罰百萬 執行署：查封他雲林的土地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。