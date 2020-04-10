繳不出68萬使用金 外籍足球教練租河川地教學

土耳其籍的足球教練蔡佑新在竹北市中華路近頭前溪地區，租用400多坪土地作為「MEMO兒童足球場」進行教學，但2年多前被二河局告知三分之二的土地占用河川地，雖二河局輔導蔡佑新合法申請，但須繳納前2年68萬元的使用費，蔡佑新因繳不出費用，求助民眾黨籍的竹北市民代表林碩彥，今天下午邀集同黨立委賴香伶、第二河川局到場協調，賴香伶則建議依法行事。

蔡佑新在竹北市教足球已有7年，他說，當時向附近的農民承租土地，並以一年8萬元租金承租，自費55萬元架設燈具、網子，讓夜間有照明可運動，也確保附近草叢中的蛇跑入傷害學生，並維護場地的草皮、花錢請人割草等，且他只有周末2日會使用該場地教學，其他時間一般民眾也都會進入運動，他並無禁止，甚至架設網子被破壞、球場遭人扔玻璃，也是他自己掏腰包處理。

2年多前二河局巡視時發現河川地被占用，二河局輔導蔡佑新合法申請，並告知蔡佑新需繳納68萬元的使用費，才可以合法使用，不然最慢今年10月24日就要拆掉球場還地。

蔡佑新則說，他目前僅有25個學生，每人每堂費用250元，平日還要付電費、草地維護費等，使用費過於高昂，他無力承擔，也已經決定若無其他解決方法，今年9月底就會拆掉球場，但因期限還沒到，近期就接到二河局電話要他拆球場，他才會對外求助。

二河局管理課長張權正表示，這塊土地面積約1134平方公尺，在未經申請使用，是違反水利法河川管理辦法，若經輔導後申請則須負擔使用費。2年多來已積極輔導業者是否合法承租用地，因距離10月中最後期限就只剩半年，業者也未補繳應繳的使用費，他們基於善意去電提醒，並非要他立刻拆除還地。

張權正也說，若是新竹縣政府、竹北市公所提出申請，作為休憩之用，土地可無償使用，公法人均可申請。賴香伶認為可諮詢公部門是否有可協調申請的空間，可依法辦理。