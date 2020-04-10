快訊

主婦變酒店公關 指揮中心坦承疫調出現時間差

愛奇藝也造假？瑞幸咖啡自爆後 中概股火燒連環船

三義慈濟山「封路」 議員反彈要求2日內拆除

聯合報 / 記者胡蓬生／即時報導
三義鄉慈濟山的通路最近被封閉，車輛無法通行，縣議員韓茂賢今天接受民眾陳情，到現場貼「公告」要求2天內拆除。圖／韓茂賢提供
三義鄉慈濟山的通路最近被封閉，車輛無法通行，縣議員韓茂賢今天接受民眾陳情，到現場貼「公告」要求2天內拆除。圖／韓茂賢提供

苗栗縣三義鄉「慈濟山」的通路最近被封路，車輛無法通行，縣議員韓茂賢今天接受民眾陳情，認為當地茶園的道路是他早年向政府爭取補助開闢，許多三義鄉親常到慈濟山休閒散步，他無法接受「封路」之舉，要求2日內拆除路障。

針對地方民眾的反彈及議員的要求，三義鄉長呂明忠表示該處為私有地，將設法與相關人士溝通解決。

韓茂賢指出，位於建中國小後方的慈濟山早年是農林公司的茶園土地，面積約有200公頃，原本有許多承租戶。後來農林公司將土地售與慈濟規畫開闢慈濟園區，目前園區土地慈濟交由茶農代為管理。

他說，當初茶園土地還是農林公司所有時，承租的一百多戶茶農盼開路方便生產運輸，他與當時縣長傅學鵬、立委向省府爭取開闢道路，在茶區內建構出水泥路網。現在慈濟山的道路被封，鄉親要前往運動得爬坡上去，體力較難負荷，上午就有一、二十人向他陳情，裡面的道路是公家開闢的，他強烈要求在2天內拆除入口的路障，中午並到茶區出入口處張貼公告。

呂明忠表示，承租當地耕作的茶農可能因肥料袋等資材被偷，因此設路障防止車輛出入，鄉公所會邀相關人士溝通協調，設法化解爭議。

義濟基金會苗栗辦事處志工人員說，目前承租園區土地種茶的也是慈濟師兄，會將此事反映給慈濟基金會了解。

三義鄉慈濟山的通路最近被封閉，車輛無法通行，縣議員韓茂賢今天接受民眾陳情，到現場貼「公告」要求2天內拆除。圖／韓茂賢提供
三義鄉慈濟山的通路最近被封閉，車輛無法通行，縣議員韓茂賢今天接受民眾陳情，到現場貼「公告」要求2天內拆除。圖／韓茂賢提供
三義鄉慈濟山的通路最近被封閉，車輛無法通行，縣議員韓茂賢今天接受民眾陳情，到現場貼「公告」要求2天內拆除。圖／韓茂賢提供
三義鄉慈濟山的通路最近被封閉，車輛無法通行，縣議員韓茂賢今天接受民眾陳情，到現場貼「公告」要求2天內拆除。圖／韓茂賢提供
三義鄉慈濟山的通路最近被封閉，車輛無法通行，縣議員韓茂賢今天接受民眾陳情，到現場貼「公告」要求2天內拆除。圖／韓茂賢提供
三義鄉慈濟山的通路最近被封閉，車輛無法通行，縣議員韓茂賢今天接受民眾陳情，到現場貼「公告」要求2天內拆除。圖／韓茂賢提供

慈濟 苗栗縣

延伸閱讀

長期戴口罩肌膚磨損 花蓮慈濟醫護貼人工皮、矽膠貼繼續工作

慈濟、北市府聯手5大項合作 捐贈護目罩力挺防疫

為防疫盡心力 魚池鄉茶農捐13萬茶包慰勞第一線

體恤北市府防疫團隊 慈濟再捐物資

相關新聞

竹縣下周一啟動異地辦公 縣長今訪視整備情形

因應新冠肺炎疫情，確保行政效能不受影響，新竹縣政府下周一13日正式啟動異地辦公，以新竹縣體育場作為第二辦公室，縣長楊文科...

繳不出68萬使用金 外籍足球教練租河川地教學

土耳其籍的足球教練蔡佑新在竹北市中華路近頭前溪地區，租用400多坪土地作為「MEMO兒童足球場」進行教學，但2年多前被二...

全中運、全大運延期 桃市議員為選手發聲

全中運、全大運分別原訂4月底、5月初開賽因疫情緣故都確定延期，桃園市議員彭俊豪今質詢替選手發聲，由於學生沒舞台可表現，恐...

安心上工計畫13日啟動　桃園推出2500個打工機會

為減緩疫情衝擊，協助縮減工時的非典型勞工一起度過難關，勞動部「安心即時上工計畫」13日啟動，桃竹苗地區預計推出2500公...

竹東樂齡中心爺奶縫口罩 廣發鎮民助防疫

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情使許多樂齡學習中心延後課程，新竹縣竹東鎮樂齡中心在防疫之餘，也邀請...

影／苗栗縣府與台電成立再生能源聯合辦公室「電栗站」

經濟部能源局推動第二期「太陽光電2年推動計畫」，今年1月起根據修正「再生能源發展條例」將未滿2百萬瓦的再生能源發電設備認...

加強防疫 竹北7校師生獲贈3800瓶乾洗手液

正值新冠肺炎疫情期間，防疫物資相當搶手，新竹縣副議長王炳漢辦公室結合民力，提供3800瓶「茶樹乾洗手凝膠」隨身瓶，免費贈...

影／世界第2口油井出磺坑再造歷史現場 歷建群修復動工

苗栗縣公館鄉出磺坑具有豐富的油礦產業文化及觀光資源，縣府向文化部爭取「再造歷史現場」計畫補助，礦區內5幢尚未整理的歷史建...

降低群聚風險確保市政不空轉 新竹市務會議改視訊進行

因應新冠肺炎疫情延燒，新竹市政府市務會議改採視訊進行，市長林智堅表示，首次透過視訊方式主持會議，原本齊聚在會議室中的局處...

桃市補助寺廟、幼園裝空品監測 竟有不肖廠商強推銷

桃園市政府環保局補助為提升寺廟及幼兒園室內空氣品質，今年持續加碼推動補助裝設空氣品質自動監測設施計畫，未料近來竟出現有不...

美髮業防疫SOP 林智堅戴罩體驗

美髮、美容、美甲及推拿按摩等行業，必須近距離接觸顧客才能提供服務。新竹市長林智堅特別以顧客角色體驗剪髮，全程戴口罩防疫。提醒近距離與顧客互動的服務業從業人員，務必落實防疫SOP，包括環境消毒、量體溫、維持安全社交距離及梅花座間隔等，降低傳染風險，讓大家安心。

巷內美食／大湖烤蛋 蛋黃像溏心蛋、蛋白Q彈

苗栗縣大湖烤蛋是產地限定，假日在大湖酒莊及泰安鄉清安豆腐街攤車販售，Q彈散發中藥、草莓酒及炭烤香味的溏心蛋，吸引顧客聞香而來。

熱門新聞

神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

台南11里15日上午起停水19小時 近2萬戶受影響

為何口罩是9片不是10片？ 民眾抱怨政府思維可以更便民

新北男子防疫違規罰百萬 執行署：查封他雲林的土地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。