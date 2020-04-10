三義慈濟山「封路」 議員反彈要求2日內拆除

苗栗縣三義鄉「慈濟山」的通路最近被封路，車輛無法通行，縣議員韓茂賢今天接受民眾陳情，認為當地茶園的道路是他早年向政府爭取補助開闢，許多三義鄉親常到慈濟山休閒散步，他無法接受「封路」之舉，要求2日內拆除路障。

針對地方民眾的反彈及議員的要求，三義鄉長呂明忠表示該處為私有地，將設法與相關人士溝通解決。

韓茂賢指出，位於建中國小後方的慈濟山早年是農林公司的茶園土地，面積約有200公頃，原本有許多承租戶。後來農林公司將土地售與慈濟規畫開闢慈濟園區，目前園區土地慈濟交由茶農代為管理。

他說，當初茶園土地還是農林公司所有時，承租的一百多戶茶農盼開路方便生產運輸，他與當時縣長傅學鵬、立委向省府爭取開闢道路，在茶區內建構出水泥路網。現在慈濟山的道路被封，鄉親要前往運動得爬坡上去，體力較難負荷，上午就有一、二十人向他陳情，裡面的道路是公家開闢的，他強烈要求在2天內拆除入口的路障，中午並到茶區出入口處張貼公告。

呂明忠表示，承租當地耕作的茶農可能因肥料袋等資材被偷，因此設路障防止車輛出入，鄉公所會邀相關人士溝通協調，設法化解爭議。