全中運、全大運延期 桃市議員為選手發聲

全中運、全大運分別原訂4月底、5月初開賽因疫情緣故都確定延期，桃園市議員彭俊豪今質詢替選手發聲，由於學生沒舞台可表現，恐影響後續升學與相關獎金資助，市府體育局指出，中央已通過相關辦法，將採計選手2年內全國性賽事成績作升學加分，若賽事恢復舉行，市府發放的獎金、培訓補助金仍會依規發放，讓選手無後顧之憂。

今年全中運本預計4月底在屏東舉辦，桃市府2月底還為此辦理桃園中小學校聯合運動大會，選拔田徑、游泳參賽選手，連同其他賽事項目，桃園市預計1365人要南征屏東參加全中運，未料受疫情衝擊，賽事被迫延期，5月初在高雄辦的全大運也確定暫緩。

彭俊豪說，全中運、全大運延期對選手及教練影響很大，因過去許多選手升學仰賴大型賽事增加甄試成績，尤其對部分清寒學生，比賽獎金也是其重要經濟來源，中央既然有提出採計2年內賽事成績可加分，要求市府記得個別通知學生或學校告知權益。

「疫情過後，市府別忘了要振興紓困運動選手」，彭認為，市府教育局、體育局都有針對績優選手編獎金或培訓補助金，若比賽沒了，也希望這些經費能持續支持選手。

桃園市教育局指出，教育部已通過「中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法」，針對國三、高三選手可採計2年內參與的全國性賽事成績來加分，預計14日會公布所有經過協會認證的盃賽，學生可自選參加賽事的最佳成績，作為甄試加權分數。

針對全中運賽事，市府教育局發給前6名選手及前3名選手的教練獎勵金，學校也能獲發獎勵金，另前3名選手每月也可領培訓補助金，由於桃園學子表現優異，去年就一口氣發出3341萬餘元，相當可觀，教育局指出，目前持續關注疫情，若賽事下半年度恢復辦理，一樣能發出獎金、培訓補助金，給予學生支持鼓勵。