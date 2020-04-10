快訊

主婦變酒店公關 指揮中心坦承疫調出現時間差

愛奇藝也造假？瑞幸咖啡自爆後 中概股火燒連環船

聽新聞
test
0:00 / 0:00

全中運、全大運延期 桃市議員為選手發聲

聯合報 / 記者張裕珍／桃園即時報導
今年全中運本預計4月底在屏東舉辦，桃市府2月底還為此辦理桃園中小學校聯合運動大會，選拔田徑、游泳參賽選手。圖／桃園市政府提供
今年全中運本預計4月底在屏東舉辦，桃市府2月底還為此辦理桃園中小學校聯合運動大會，選拔田徑、游泳參賽選手。圖／桃園市政府提供

全中運、全大運分別原訂4月底、5月初開賽因疫情緣故都確定延期，桃園市議員彭俊豪今質詢替選手發聲，由於學生沒舞台可表現，恐影響後續升學與相關獎金資助，市府體育局指出，中央已通過相關辦法，將採計選手2年內全國性賽事成績作升學加分，若賽事恢復舉行，市府發放的獎金、培訓補助金仍會依規發放，讓選手無後顧之憂。

今年全中運本預計4月底在屏東舉辦，桃市府2月底還為此辦理桃園中小學校聯合運動大會，選拔田徑、游泳參賽選手，連同其他賽事項目，桃園市預計1365人要南征屏東參加全中運，未料受疫情衝擊，賽事被迫延期，5月初在高雄辦的全大運也確定暫緩。

彭俊豪說，全中運、全大運延期對選手及教練影響很大，因過去許多選手升學仰賴大型賽事增加甄試成績，尤其對部分清寒學生，比賽獎金也是其重要經濟來源，中央既然有提出採計2年內賽事成績可加分，要求市府記得個別通知學生或學校告知權益。

「疫情過後，市府別忘了要振興紓困運動選手」，彭認為，市府教育局、體育局都有針對績優選手編獎金或培訓補助金，若比賽沒了，也希望這些經費能持續支持選手。

桃園市教育局指出，教育部已通過「中等以上學校運動成績優良學生升學輔導辦法」，針對國三、高三選手可採計2年內參與的全國性賽事成績來加分，預計14日會公布所有經過協會認證的盃賽，學生可自選參加賽事的最佳成績，作為甄試加權分數。

針對全中運賽事，市府教育局發給前6名選手及前3名選手的教練獎勵金，學校也能獲發獎勵金，另前3名選手每月也可領培訓補助金，由於桃園學子表現優異，去年就一口氣發出3341萬餘元，相當可觀，教育局指出，目前持續關注疫情，若賽事下半年度恢復辦理，一樣能發出獎金、培訓補助金，給予學生支持鼓勵。

市府體育局也針對參與全大運前3名選手發放培訓補助金，今年3月已發給50名選手167萬元，副局長房瑞文表示，若今年度未辦全大運，培訓補助金無依據難以核發。

全中運、全大運分別原訂4月底、5月初開賽因疫情緣故都確定延期，桃園市議員彭俊豪（右）今天在議會質詢替選手發聲，由於學生沒舞台可表現，恐影響後續升學與相關獎金資助。記者張裕珍／翻攝
全中運、全大運分別原訂4月底、5月初開賽因疫情緣故都確定延期，桃園市議員彭俊豪（右）今天在議會質詢替選手發聲，由於學生沒舞台可表現，恐影響後續升學與相關獎金資助。記者張裕珍／翻攝

疫情 教育局 升學

延伸閱讀

全中運何時復辦不確定 教練、選手苦等是煎熬

體育署取消甄試賽 改採近兩學年最佳全國賽成績加分

鐵路地下化中壢站、機捷A23站共構大型商圈嶄新風貌

全中運／甄試賽規程待定 體育署：預計5月底舉辦

相關新聞

竹縣下周一啟動異地辦公 縣長今訪視整備情形

因應新冠肺炎疫情，確保行政效能不受影響，新竹縣政府下周一13日正式啟動異地辦公，以新竹縣體育場作為第二辦公室，縣長楊文科...

繳不出68萬使用金 外籍足球教練租河川地教學

土耳其籍的足球教練蔡佑新在竹北市中華路近頭前溪地區，租用400多坪土地作為「MEMO兒童足球場」進行教學，但2年多前被二...

全中運、全大運延期 桃市議員為選手發聲

全中運、全大運分別原訂4月底、5月初開賽因疫情緣故都確定延期，桃園市議員彭俊豪今質詢替選手發聲，由於學生沒舞台可表現，恐...

安心上工計畫13日啟動　桃園推出2500個打工機會

為減緩疫情衝擊，協助縮減工時的非典型勞工一起度過難關，勞動部「安心即時上工計畫」13日啟動，桃竹苗地區預計推出2500公...

竹東樂齡中心爺奶縫口罩 廣發鎮民助防疫

新冠肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情使許多樂齡學習中心延後課程，新竹縣竹東鎮樂齡中心在防疫之餘，也邀請...

影／苗栗縣府與台電成立再生能源聯合辦公室「電栗站」

經濟部能源局推動第二期「太陽光電2年推動計畫」，今年1月起根據修正「再生能源發展條例」將未滿2百萬瓦的再生能源發電設備認...

加強防疫 竹北7校師生獲贈3800瓶乾洗手液

正值新冠肺炎疫情期間，防疫物資相當搶手，新竹縣副議長王炳漢辦公室結合民力，提供3800瓶「茶樹乾洗手凝膠」隨身瓶，免費贈...

影／世界第2口油井出磺坑再造歷史現場 歷建群修復動工

苗栗縣公館鄉出磺坑具有豐富的油礦產業文化及觀光資源，縣府向文化部爭取「再造歷史現場」計畫補助，礦區內5幢尚未整理的歷史建...

降低群聚風險確保市政不空轉 新竹市務會議改視訊進行

因應新冠肺炎疫情延燒，新竹市政府市務會議改採視訊進行，市長林智堅表示，首次透過視訊方式主持會議，原本齊聚在會議室中的局處...

桃市補助寺廟、幼園裝空品監測 竟有不肖廠商強推銷

桃園市政府環保局補助為提升寺廟及幼兒園室內空氣品質，今年持續加碼推動補助裝設空氣品質自動監測設施計畫，未料近來竟出現有不...

美髮業防疫SOP 林智堅戴罩體驗

美髮、美容、美甲及推拿按摩等行業，必須近距離接觸顧客才能提供服務。新竹市長林智堅特別以顧客角色體驗剪髮，全程戴口罩防疫。提醒近距離與顧客互動的服務業從業人員，務必落實防疫SOP，包括環境消毒、量體溫、維持安全社交距離及梅花座間隔等，降低傳染風險，讓大家安心。

巷內美食／大湖烤蛋 蛋黃像溏心蛋、蛋白Q彈

苗栗縣大湖烤蛋是產地限定，假日在大湖酒莊及泰安鄉清安豆腐街攤車販售，Q彈散發中藥、草莓酒及炭烤香味的溏心蛋，吸引顧客聞香而來。

熱門新聞

神秘巨響又出現了！台東今晚「轟」聲傳數十公里！

台東昨晚神秘巨響 震撼！中科院飛彈試射畫面曝光

呂若瑟神父募款6天破億 義媒盛讚台灣人寬厚報恩

台南11里15日上午起停水19小時 近2萬戶受影響

為何口罩是9片不是10片？ 民眾抱怨政府思維可以更便民

新北男子防疫違規罰百萬 執行署：查封他雲林的土地

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。