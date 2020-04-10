安心上工計畫13日啟動　桃園推出2500個打工機會

為減緩疫情衝擊，協助縮減工時的非典型勞工一起度過難關，勞動部「安心即時上工計畫」13日啟動，桃竹苗地區預計推出2500公部門打工機會，凡符合資格者，每月上工80小時，時薪158元，每月最多可增加收入1萬2640元，最長發給6個月。

計畫適用對象為申請登記當日前6個月內有2個月以上勞工保險或就業保險投保紀錄，且最近一次之月投保薪資在新臺幣2萬3800元(含)以下者，自13日起至今年12月31日都可以向當地就業中心提出申請，而職缺工作地點包含桃園市、新竹縣、新竹市及苗栗縣等政府機關，工作內容包含協助檔案管理、環境美化及防疫相關工作等。

桃竹苗分署長賴家仁表示，所轄各地之就業中心皆設有服務專櫃受理申請外，另為加強防疫並免去民眾奔波辛勞，也可直接上桃竹苗分署官網「安心即時上工計畫」填報基本資料及欲工作地點，登記後將有專人聯絡及協助安排面試、媒合工作。

詳情可上桃竹苗分署官網最新消息或減班休息紓困專區查詢(https://thmr.wda.gov.tw/)，或電洽所在地就業服務中心（桃園就業中心：03-3333005；中壢就業中心：03-4681106；竹北就業中心：03-5542564；新竹就業中心：03-5343011；苗栗就業中心：037-358395）。