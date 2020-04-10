新竹縣焚化爐公聽會明舉辦 縣長勘查場地防疫措施

新竹縣政府為解決垃圾問題，辦理高效能垃圾熱處理設施投資BOO案，明天上午10點將在竹北市蓮花路軍用停車場召開公聽會，由於正值防疫期間，在地居民憂心群聚感染，縣長楊文科今天下午親自前往會勘場地防疫措施及動線，期望能降低參與者的疑慮。

楊文科表示，環保局依照中央流行疫情指揮中心所公布的「公眾集會因應指引」，公聽會在戶外空間辦理，以降低傳染風險，公聽會也已經規劃好完整防疫配套措施，將發給參與者每人一片口罩，且須全程配戴，進入會場前也要量測體溫、噴酒精清潔手部，同時採取實名制，每個座位間隔1公尺，做好相關防疫措施，也提醒民眾若有呼吸道症狀者，應儘速就醫後在家休養，避免參加集會活動。

環保局表示，新竹縣人口持續成長，因無自設廢棄物處理設施，目前每天產生約250噸的家戶垃圾，由鄰近縣市代燒，但每年新竹市與苗栗縣兩處焚化爐3月到5月歲修時，縣內的垃圾無處可去，只能暫置垃圾掩埋場，今年3月期間，竹縣的垃圾量就已約從4萬9598公噸累積到5萬283公噸，解決垃圾問題相當急迫。

為解決新竹縣垃圾問題，縣府以BOO（興建、擁有、營運）方式辦理招商，預計採用高效能垃圾熱處理設施，對於環境影響較低且能源轉換率較高，兼具廢棄物處理及資源循環等效益。