聯新國際醫院獲教會捐贈貝果與歌唱祝福 正能量加滿

國內爆發新冠肺炎疫情以來，民眾紛紛捐助物資用品，為醫療人員加油打氣。桃園市平鎮區聯新國際醫院今天接到平鎮浸信會捐贈手作貝果麵包，並且獻唱詩歌祝福，讓現場醫護人員的身心靈充滿正能量，繼續堅守崗位守護民眾健康。

平鎮浸信會由主任牧師黃烱榕等人，為聯新國際醫院帶來「貝果麵包」、「祝福卡片」及「防疫滿福寶祝福手冊」各500份，並以吉他彈唱「相信有愛，就有奇蹟」歌曲，向醫護人員致敬。儘管活動時戴著口罩並保持安全社交距離，歡樂氣氛與溫暖歌聲仍傳達關懷給現場每個人。

黃烱榕表示，新冠肺炎疫情造成人心惶惶與社會不安，醫護人員擔任防疫第一線，不僅守護全民健康，同時具有安定民心的力量。青年牧區「生命樹領袖協會」發動年輕人親手書寫500份祝福卡片，讓年輕人以行動展現熱情，學習愛與感恩。此次致贈的貝果是由教會為青年打造的創業平台「好樹好果」烘焙手作，每個貝果都有年輕人的夢想和心意，希望為醫護人員加油打氣。