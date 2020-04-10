桃園5國民運動中心仍照常開館 民代籲強化防疫

新冠肺炎疫情延燒，部分縣市已經關閉公立運動場館，但桃園市仍維持開放，5座國民運動中心、市立游泳池等仍正常營運，多名議員今天都在議會關心要強化防疫工作，也要求體育局擬定閉館機制，體育局長莊佳佳說，目前仍維持正常營運，但場館採市民卡實名制進出，並建置紅外線熱顯像儀監測體溫，並控管入館人數，加強防疫。

桃園市近年陸續完工啟用的國民運動中心共5座，包含桃園國民運動中心、南平運動中心、中壢國民運動中心、平鎮國民運動中心與蘆竹國民運動中心，市府體育局指出，場館委外營運，由於受疫情衝擊，從2、3月份的營運資料來看，基本都少了2到3成人潮，原則原本7成為常客，其餘散客部分不上門了，市立游泳池1天泳客也不到100人。

市議員陳治文、郭麗華、褚春來、蘇家明、劉勝全等人都關心國民運動中心場館防疫期間營運情形，普遍認為許多賽事活動都已緩辦或取消，既然桃園運動場館仍維持開放，更應該加強防疫工作，市議員黃敬平、余信憲等人也關心，場館營運廠商紓困情形，建議身為房東的體育局應該降租，與廠商共體時艱。

市府體育局長莊佳佳說，目前國民運動中心維持開放，入館一律通過紅外線熱顯像儀進行體溫檢測，體溫不得超過37.5度，另入館民眾一律採實名制以利溯源管控，室內教室開窗通風，並控管人數每時段不得超過50人。

市府體育局長科長廖維敏表示，國民運動中心場館營運採促參型式，相關權利金可分期、緩繳或減收，但目前疫情仍在發展，需要有客觀數據掌握減收情況，體育局會持續關注，明年可減免權利金或有其他實際補貼，另是否閉館，若中央有明確規定將會配合辦理，現階段已要求營運廠商落實名制與防疫措施，降低群聚感染風險。