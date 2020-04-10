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漁光烏金探索之旅 億載國小漁光分校「烏魚小王子」說故事

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
烏魚達人邱創禕為小朋友導覽烏魚養殖，讓學童對烏魚有更深層的認識。圖／漁光分校提供
烏魚達人邱創禕為小朋友導覽烏魚養殖，讓學童對烏魚有更深層的認識。圖／漁光分校提供

人稱「烏魚小王子」的邱創褘，今天教導台南市億載國小漁光分校學生認識烏魚，從如何養殖、何時結卵到吃什麼，學生問得仔細，邱創禕也說得清楚，讓小朋友的烏金探索之旅收穫滿滿。

邱創禕畢業於交大機械所，原在台積電工作，卻返鄉從農，與阿公共同經營魚塭，但剛踏入也歷經許多艱辛，也從失敗中找到經驗而有成。漁光分校師生今天就來到七股區參觀並採訪邱創禕，聽他說烏魚。

導覽過程中，小記者認真學習，並不斷地發問，易宇軒問烏魚都吃什麼食物？張明芸問，烏魚什麼時候會開始結卵？邱創禕說，烏魚吃偏素食的東西，以植物性蛋白為主，所以飼料成分最主要是全脂黃豆粉，另有魚粉、維生素、礦物質、還有粉頭來當黏著劑，藉由機器擠壓成顆粒狀的飼料來投餵給魚吃。

邱創禕說，烏魚只有1個小卵巢，當吹起東北季風，天氣變冷，烏魚的腦下垂體受到刺激就會啟動結卵的機制，卵巢漸漸變大成烏魚卵。因此，1年裡烏魚季就只有1個月，而1整年的辛苦就在這1個月的收成；若遇到暖冬，會結卵狀況不佳，影響收成。

學生蔡均祥另問魚塭岸邊乾掉的泥塊是否魚塭淤泥？邱創褘表示，烏魚容易生病，魚池易孳生細菌，捕撈之後就會挖除淤泥，順便曝曬殺菌，不像虱目魚容易養殖。

參訪後，邱創褘的母親拿烏魚子招呼，大家品嘗時，邱創禕也訴說養殖成本、飼料、與疾病困擾，讓學生更認識烏魚養殖。

億載國小漁光分校主任張瑾玥、老師黃乃賢、劉名原，今天帶著小朋進行烏金探索，師生都收穫滿滿。

烏魚達人邱創禕為小朋友導覽烏魚養殖，讓學童對烏魚有更深層的認識。圖／漁光分校提供
烏魚達人邱創禕為小朋友導覽烏魚養殖，讓學童對烏魚有更深層的認識。圖／漁光分校提供

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