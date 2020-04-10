阿姆坪排淤隧道明年10月底完工　盼提升石門水庫蓄水量

桃園市長鄭文燦今天上午前往石門水庫，視察水情及阿姆坪防淤隧道工程情況時表示，石門水庫近期降雨量比歷年同期減少，水庫滿水位標高245公尺，目前僅約228公尺，未來2個月仍須密切關注水情變化，同時希望梅雨季為水庫帶來豐沛水量；此外，透過推動阿姆坪排淤隧道工程計畫，可進一步強化水庫排砂防洪功能，工程預計明年10月29日完工，期盼透過智慧水利工程，保障北桃地區用水不虞匱乏。

鄭文燦指出，阿姆坪排淤隧道工程計畫總經費約36億餘元，於106年11月20日開工，預計明年10月29日完工，工期1440日曆天；希望透過隧道輸泥、沖淤、排洪等3大功能，提升石門水庫蓄水量，並延長水庫使用年限，假如遇到短時強降雨，預計最高可增加100萬噸的排淤量，減輕抽砂船的工作負擔。工程團隊也運用許多科技方法，量測地質條件，希望減少工程風險，有助於工程順利完成。

鄭文燦提到，大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫經費約23億餘元，將推動構築堤岸、防汛及清淤輸送道路、電塔遷移等工程，及水道河川浮覆地整理，去年4月8日獲得行政院同意納入「石門水庫阿姆坪防淤隧道工程計畫」經費支應，不僅將使石門水庫清淤工作更加順利，也為石門水庫下游地區，涵蓋大溪及龍潭地區等，帶來不同的水域及河岸空間面貌，並兼顧河防安全、交通改善等目標。

桃園升格後，市府持續關注崁津部落居住正義問題，希望協助部落就地安置、並提供水電、戶籍，讓原民鄉親得以安居；大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫堤岸構築工程，預估完工後約有9公頃國有土地的空間，將規劃打造崁津河岸公園，讓崁津部落得以重建或改建。

他也說，經濟部北水局與市府攜手合作的另一項計畫為「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」，溪州低碳轉運中心即將完成，未來旅客可在轉運中心換乘環保運輸工具，如自行車、電動巴士等，再進入石門水庫旅遊，該計畫預計今年招標，希望停車場委外營運電動車系統能順利上路，未來該轉運中心也能與藍色公路串聯，實踐低碳旅遊理想。

北水局長江明郎表示，北水局與桃園市政府合作推動兩大計畫，其中「石門水庫及大漢溪流域跨域亮點計畫」即將完工，請國人拭目以待；此外，「大嵙崁溪水與綠休閒園區計畫」也正順利推動中，透過中央與地方攜手，打造石門水庫流域成為更優質的生活環境，並打造更好的水庫蓄水量能。