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相隔17年 苗栗縣龍舟錦標賽又因防疫停辦

聯合報 / 記者胡蓬生／即時報導
相隔17年，苗栗縣端午節龍舟錦標賽又因為防疫決定停辦。報系資料照
相隔17年，苗栗縣端午節龍舟錦標賽又因為防疫決定停辦。報系資料照

受到新冠肺炎疫情影響，苗栗縣竹南鎮公所今天宣布停辦今年全縣龍舟錦標賽，2003年竹南鎮也因防範SARS疫情取消當年的全縣龍舟賽，相隔17年又一次因防疫緣故停辦龍舟賽。

竹南鎮舉辦龍舟賽多年，瑞午節全縣龍舟錦標賽也大多由竹南主辦，廿年來2次停辦都因為防疫需求被迫取消。

竹南鎮公所今天指出，每年端午節舉辦龍舟錦標賽是竹南珍貴的民俗文化體育資產，透過龍舟競賽、祭江洗港、舞台表演及周邊活動設計，使傳統文化不斷創新，每年都吸引超過3000人參與，為地方民俗文化注入新的生命活泉。

竹南鎮公所社會課指出，今年因新冠肺炎疫情影響，鎮公所配合中央流行疫情指揮中心進行活動風險評估，依COVID-19因應指引的公眾集會6項指標，分別針對「能否事先掌握參加者資訊」、「活動空間通風換氣情況」、「活動參加者之間的距離」、「活動期間參加者為固定位置或不固定位置」、「活動持續時間」及「活動期間可否落實手部衛生及配戴口罩」進行評估，鎮公所評估各項指標認都屬高風險，評估後決定今年端午節龍舟錦標賽停辦。

疫情 新冠肺炎 龍舟賽

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