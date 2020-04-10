影／苗栗縣府與台電成立再生能源聯合辦公室「電栗站」

經濟部能源局推動第二期「太陽光電2年推動計畫」，今年1月起根據修正「再生能源發展條例」將未滿2百萬瓦的再生能源發電設備認定權限，委託地方政府辦理。苗栗縣政府工商發展處為縮短民眾申辦相關程序的時間，與台電公司苗栗區營業處共同合作，成立全台首創再生能源聯合辦公室「電栗站」，今天舉行揭牌啟用儀式，未來日後申辦相關業務，可以縮短18天。

今天揭牌啟用儀式，能源局副局長李君禮、台電公司副總經理王耀庭、苗栗縣長徐耀昌、苗栗縣議長鍾東錦等都到場。

苗栗縣政府工商發展處長黃智群說，「再生能源聯合辦公室」縣府派人力駐點在台電公司苗栗區營業處，簡化行政程序，可以至少縮短18天日程，讓原本申辦業務要「闖五關」的流程，透過聯合辦公室的單一窗口行政作業，強化申辦案件，聯合解決申請所遇到的問題，提升產電效益，為長期推動再生能源奠定基礎。

黃智群說，從今年1月到3月有176件申請，同意備案35件，完成設備登記有94件。再生能源聯合辦公室「電栗站」縣府派4名人力駐點，駐點辦公室旁就是台電承辦人員，提供行政、技術設備問題，讓申辦民眾不用往返縣府與台電。

今揭牌儀式，由縣府工商發展處公用科長吳志鵬帶領小組人員們，向縣長徐耀昌、台電公司副總經理王耀庭宣誓，「誓為兼顧能源安全、綠色經濟及環境永續全力衝刺推動再生能源業務，不遺餘力」。

苗栗縣政府工商發展處指出，苗栗縣推動再生能源成績斐然，太陽光電裝置容量歷年累計至2020年3月，總裝置容量為100百萬瓦；而目前運轉中風力發電機組，陸域有66座，總裝置容量達140百萬瓦。

另外，設在竹南龍鳳漁港，全國第一座離岸海洋風場目前22座，總裝置容量為128百萬瓦，2019年底已正式商轉；全國第二座海能離岸風場預計設置約63座風力發電機組，總裝置容量為378百萬瓦，預計2021年底設置完成，屆時苗栗縣風力發電裝置總量將達646百萬瓦。