加強防疫 竹北7校師生獲贈3800瓶乾洗手液
正值新冠肺炎疫情期間，防疫物資相當搶手，新竹縣副議長王炳漢辦公室結合民力，提供3800瓶「茶樹乾洗手凝膠」隨身瓶，免費贈送給竹北市西區7所國中、小學，今天邀請學校校長代表受贈，協助發送給師生一人一瓶，一起挺過這波疫情。
新竹縣副議長王炳漢表示，疫情延燒，防疫工作相當重要，除了配戴口罩，也需落實勤洗手，康斯生技及宏富生技公司愛心不落人後，共同捐贈「茶樹乾洗手凝膠」隨身瓶，乾洗手隨身瓶方便攜帶出門上學，並可宣導孩童養成勤洗手清潔習慣，隨時清潔手部，一起做好防疫。
另外，新埔鎮公所支持防疫第一線的員警，特別將民間公司捐贈的15件醫療級防護衣及15個N95口罩轉贈給新埔警分局。新埔鎮公所表示，此防護衣是最高等級，有六層並可重複使用，使用後以酒精消毒即可再次使用，防護效力達1000小時。
新埔警分局感謝新埔鎮公所情義相挺，在疫情嚴峻時刻強化員警執行勤務防疫安全效能，警方將持續與鎮公所一同專注於防疫工作。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言