加強防疫 竹北7校師生獲贈3800瓶乾洗手液

正值新冠肺炎疫情期間，防疫物資相當搶手，新竹縣副議長王炳漢辦公室結合民力，提供3800瓶「茶樹乾洗手凝膠」隨身瓶，免費贈送給竹北市西區7所國中、小學，今天邀請學校校長代表受贈，協助發送給師生一人一瓶，一起挺過這波疫情。

新竹縣副議長王炳漢表示，疫情延燒，防疫工作相當重要，除了配戴口罩，也需落實勤洗手，康斯生技及宏富生技公司愛心不落人後，共同捐贈「茶樹乾洗手凝膠」隨身瓶，乾洗手隨身瓶方便攜帶出門上學，並可宣導孩童養成勤洗手清潔習慣，隨時清潔手部，一起做好防疫。

另外，新埔鎮公所支持防疫第一線的員警，特別將民間公司捐贈的15件醫療級防護衣及15個N95口罩轉贈給新埔警分局。新埔鎮公所表示，此防護衣是最高等級，有六層並可重複使用，使用後以酒精消毒即可再次使用，防護效力達1000小時。