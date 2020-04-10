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新冠肺炎疫情延燒 竹市公立運動場館再度閉館14天

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府宣布因新冠肺炎疫情未緩和，新科、竹光等國民運動中心明起再度封閉14天。圖／市府提供
新竹市政府宣布因新冠肺炎疫情未緩和，新科、竹光等國民運動中心明起再度封閉14天。圖／市府提供

新冠肺炎疫情升溫，新竹市政府今天宣布明天起全市公立運動場館再度閉館14天，包括新科國民運動中心、竹光國民運動中心、市立體育館及多功能競技館共4間運動場館，還有南寮溫水游泳池與香山第2游泳池。

市長林智堅指出，因新冠肺炎疫情尚未緩和，為落實防疫工作、避免人群聚集增加群聚感染的風險，再度要求市府管理的運動場館閉館14天，造成民眾的不便，仍請見諒。

市府教育處指出，市府管轄共有4間運動場館，包括新科、竹光國民運動中心、市立體育館、多功能競技館，還有香山與南寮游泳池，已從3月28起閉館14天，但疫情尚未趨緩，因此明起再度延長閉館至4月24日。

停業期間除場地借用取消外，國民運動中心會員權益均不受影響，會員期間自動向後延長14天，另外，尚有7處市府管轄的體育場地，如虎林棒球場、府後網球場、香山運動場等，因屬戶外照常開放。

市府也呼籲民間企業加入防疫行列，建議游泳池、健身房等業者自主停業，必要營業時段也務必加強落實防疫措施與實名登記。

新竹市政府宣布因新冠肺炎疫情未緩和，新科、竹光等國民運動中心明起再度封閉14天。圖／市府提供
新竹市政府宣布因新冠肺炎疫情未緩和，新科、竹光等國民運動中心明起再度封閉14天。圖／市府提供

新冠肺炎 疫情 體育

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