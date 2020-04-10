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影／世界第2口油井出磺坑再造歷史現場 歷建群修復動工

聯合報 / 記者胡蓬生／即時報導
苗栗縣政府在出磺坑推動「再造歷史現場」、「客家文學花園」2大建設計畫，盼打造成苗栗縣觀光、文化旅遊新地標。記者胡蓬生／攝影
苗栗縣政府在出磺坑推動「再造歷史現場」、「客家文學花園」2大建設計畫，盼打造成苗栗縣觀光、文化旅遊新地標。記者胡蓬生／攝影

苗栗縣公館鄉出磺坑具有豐富的油礦產業文化及觀光資源，縣府向文化部爭取「再造歷史現場」計畫補助，礦區內5幢尚未整理的歷史建築今天上午動工進行修復再利用工程，過去第一階段由中油修復的另外2幢歷史建築也辦成果發表會，場面熱絡，縣長徐耀昌強調出磺坑與後龍溪對岸的「客家文學花園」都積極推動，未來將成苗栗文化觀光及旅遊新亮點。

苗栗縣政府致力打造公館鄉出磺坑成為文化觀光亮點，在當地相繼爭取中央補助辦理「再造歷史現場」、「客家文學花園」2項重大建設，其中再造歷史現場由文化部補助，總經費1億5850萬元，去年5月由縣府文化觀光局啟動執行。

文觀局指出，在縣府強力主導下，現已陸續完成13項子計畫的委託執行及北寮5棟歷史建築修復再利用工程的發包作業，目前執行率在全國37處文化部再造歷史現場的專案計畫中名列前茅，預計今年12月完成所有計畫的執行。

動工典禮上午在出磺坑中油公司台灣油礦陳列館旁舉辦，縣長徐耀昌、議長鍾東錦、中油董事長歐嘉瑞、文資局副局長邱建發及立委賴香伶、公館鄉長曾美露、文觀局長林彥甫及地方民意代表多人與會，徐耀昌強調這是新冠肺炎疫情爆發以來，縣內「規模」最大的一場動工儀式，但現場防疫工作不馬虎。

徐耀昌表示，「出磺坑北寮五棟歷史建築修復再利用工程」開工，延續了中油公司自行編列預算在去年修復完成的舊醫務所及16號宿舍2棟歷史建築，這次將進行修復的工程包括北寮舊辦公室、舊重機具維修庫及4號、6號、8號宿舍共5棟歷史建築，在文化部再造歷史現場專案計畫經費挹注下，可望於明年完成出磺坑北寮歷史建築群的活化再利用。

文資局副局長邱建發表示，全台所有再造歷史現場計畫中，出磺坑是唯一由國營事業及地方政府合作的計畫；苗栗縣議長鍾東錦懷念起年輕時到出磺坑搭纜車的記憶，呼籲重新打造地纜，強化當地觀光賣點。

開工典禮由出磺坑城隍宮協助儀典進行，徐耀昌及與會來賓共同執金槌擊樑木，象徵啟動文化資產修復工作、祈求工程圓滿成功；開工典禮會場也展示出磺坑礦業歷史現場的專案識別設計，其中「出磺坑」3字邀請任職中油煉製事業部的書法家鄭輝雄題字，象徵縣府與中油公司齊心合作的精神。

文化觀光局指出，歷史現場再造以「建構出磺坑記憶庫」、「有形文化資產的空間治理」、「無形文化資產的傳承」、「歷史現場再現與產業加值計畫」為4大核心理念推出的13項子計畫，今天上午也同步發表階段性成果，包括舊醫務所靜態展出「走讀老地圖」出磺坑礦業文獻展，讓大家閱覽珍貴圖面文獻、了解出磺坑礦場昔日的故事及榮光。

動態活動安排在醫務所旁的小徑辦礦業歷史散步道巡禮，往昔油人巡視油井的蜿蜒小徑，在老油人的帶領下，進行一場結合石油地質、生態教育、客家拓墾等多元的油礦遺產小旅行；親子教育活動在16號宿舍辦「石油知識小學堂」活動，以石油繪本說故事及遊戲迷宮問答，邀出磺坑開礦國小師生參與，將艱澀的石油產業知識轉化為淺顯易懂的知識傳遞。

文觀局表示，今年5月至12月，「苗栗出磺坑礦業歷史現場活化發展計畫」將陸續舉辦小型階段性成果發表活動；相關活動訊息可上苗栗縣政府文化觀光局網站以及臉書社群專頁「出磺坑再造歷史現場」查詢。

「出磺坑北寮五棟歷史建築修復再利用工程」上午開工。記者胡蓬生／攝影
「出磺坑北寮五棟歷史建築修復再利用工程」上午開工。記者胡蓬生／攝影
「出磺坑北寮五棟歷史建築修復再利用工程」上午開工，其中包括日治時期建造的舊辦公室。記者胡蓬生／攝影
「出磺坑北寮五棟歷史建築修復再利用工程」上午開工，其中包括日治時期建造的舊辦公室。記者胡蓬生／攝影
「出磺坑北寮五棟歷史建築修復再利用工程」上午開工，苗栗縣長徐耀昌與來賓共同執金槌擊樑木，象徵啟動文化資產修復工作。記者胡蓬生／攝影
「出磺坑北寮五棟歷史建築修復再利用工程」上午開工，苗栗縣長徐耀昌與來賓共同執金槌擊樑木，象徵啟動文化資產修復工作。記者胡蓬生／攝影
「出磺坑北寮五棟歷史建築修復再利用工程」上午開工，苗栗縣長徐耀昌與來賓共同執金槌擊樑木，象徵啟動文化資產修復工作。記者胡蓬生／攝影
「出磺坑北寮五棟歷史建築修復再利用工程」上午開工，苗栗縣長徐耀昌與來賓共同執金槌擊樑木，象徵啟動文化資產修復工作。記者胡蓬生／攝影

歷史建築 修復 中油

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