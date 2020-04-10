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降低群聚風險確保市政不空轉 新竹市務會議改視訊進行

聯合報 / 記者黃瑞典／新竹即時報導
新竹市政府市務會議改採視訊進行，降低群聚傳染風險，確保市政不因疫情空轉。圖／市府提供
新竹市政府市務會議改採視訊進行，降低群聚傳染風險，確保市政不因疫情空轉。圖／市府提供

因應新冠肺炎疫情延燒，新竹市政府市務會議改採視訊進行，市長林智堅表示，首次透過視訊方式主持會議，原本齊聚在會議室中的局處主管，採分區或異地等遠端連線方式參與會議，降低群聚傳染風險，確保市政不因疫情空轉。

林智堅指出，為維持市務正常運作，市府各局處及所屬機關持續進行防疫工作超前布署，已完成分區辦公、異地辦公整備計畫、居家辦公的規畫、並啟動戶外洽公區，也從7日起實施彈性上下班。

為確保市政不受疫情影響，市府每周定期召開的市務會議改由視訊開會，市府內外共10處同時連線，持續討論各局處業務，市府行政處長黃任瑋說，疫情升溫以來，行政處持續完備府內各局處的視訊硬體設備，也讓各局處首長、員工使用視訊設備，熟悉遠端連線的會議形式，力求將疫情對市政運作的影響降到最低。

「寧可百忙一場，也不要派上用場」林智堅說，市府團隊用最嚴謹的態度面對防疫工作，為確保市政持續推動，降低特定空間群聚感染風險，將會更普遍地實施視訊會議，目前包含市長室晨會、市務會議皆採用視訊方式進行，持續滾動調整，更多公務會議將陸續改以視訊舉行。

林智堅也提醒，如因公務需求召開遠端視訊會議，所使用的資通系統不應使用具資通安全疑慮的產品，應以國內產品及共同供應契約所列品項為優先，防疫同時也要為資訊安全把關。

新竹市政府市務會議改採視訊進行，降低群聚傳染風險，確保市政不因疫情空轉。圖／市府提供
新竹市政府市務會議改採視訊進行，降低群聚傳染風險，確保市政不因疫情空轉。圖／市府提供

疫情 林智堅

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