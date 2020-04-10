替樂天桃猿應援 機捷打造主題車站、彩繪列車

中華職棒開幕賽將於明天開打，Rakuten Monkeys樂天桃猿將在桃園主場迎戰中信兄弟，無奈受新冠肺炎疫情影響採閉門賽事，球迷無法進場，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝，希望疫情結束後，球迷踴躍來打卡。

桃園捷運公司今天也在Youtube官方頻道釋出與樂天球團共同合作的「2020捷乘應猿」宣傳廣告，邀請6名樂天女孩Yuri、菲菲、筠熹、小鹿、甯亞、宣琳，透過棒球的投球、打擊、傳接球方式，串連桃園捷運A19車站的各棒球主題區，傳達出樂天主場桃園棒球場與桃捷A19棒球主題車站的緊密性，歡迎球迷先在線上替球隊「應猿」。

雖然目前疫情緊張，球迷無法進場看球賽，桃園捷運公司指出，今年賽季規畫推出「2020捷乘應猿」優惠，待疫情趨緩開放球迷進場，只要球迷在樂天主場比賽當天，搭乘機捷憑當日搭乘憑證與當日球賽票根，即享有「回程免費1次」優惠。