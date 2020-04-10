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替樂天桃猿應援 機捷打造主題車站、彩繪列車

聯合報 / 記者張裕珍／即時報導
中華職棒開幕賽將於明天開打，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝。圖／桃園捷運公司提供
中華職棒開幕賽將於明天開打，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝。圖／桃園捷運公司提供

中華職棒開幕賽將於明天開打，Rakuten Monkeys樂天桃猿將在桃園主場迎戰中信兄弟，無奈受新冠肺炎疫情影響採閉門賽事，球迷無法進場，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝，希望疫情結束後，球迷踴躍來打卡。

桃園捷運公司今天也在Youtube官方頻道釋出與樂天球團共同合作的「2020捷乘應猿」宣傳廣告，邀請6名樂天女孩Yuri、菲菲、筠熹、小鹿、甯亞、宣琳，透過棒球的投球、打擊、傳接球方式，串連桃園捷運A19車站的各棒球主題區，傳達出樂天主場桃園棒球場與桃捷A19棒球主題車站的緊密性，歡迎球迷先在線上替球隊「應猿」。

雖然目前疫情緊張，球迷無法進場看球賽，桃園捷運公司指出，今年賽季規畫推出「2020捷乘應猿」優惠，待疫情趨緩開放球迷進場，只要球迷在樂天主場比賽當天，搭乘機捷憑當日搭乘憑證與當日球賽票根，即享有「回程免費1次」優惠。

桃捷公司也呼籲各位10號隊友勤洗手、戴口罩、避免出入人潮擁擠場所，並做好自主健康管理，待疫情結束重回球場，一起來搭最迷人的桃捷x樂天彩繪列車，A1台北車站發車時間為08:07、11:07、14:07、17:07、20:07、23:07；A21環北站發車時間06:35、09:35、12:35、15:35、18:35、21:35，來全台唯一的棒球主題車站打卡。

中華職棒開幕賽將於明天開打，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝。圖／桃園捷運公司提供
中華職棒開幕賽將於明天開打，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝。圖／桃園捷運公司提供
中華職棒開幕賽將於明天開打，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝。圖／桃園捷運公司提供
中華職棒開幕賽將於明天開打，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝。圖／桃園捷運公司提供
中華職棒開幕賽將於明天開打，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝。圖／桃園捷運公司提供
中華職棒開幕賽將於明天開打，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝。圖／桃園捷運公司提供
中華職棒開幕賽將於明天開打，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝。圖／桃園捷運公司提供
中華職棒開幕賽將於明天開打，桃園捷運公司指出，雖然閉門打球賽，但桃捷公司為樂天桃猿加油的誠意不變，樂天桃猿彩繪列車及A19棒球主題車站已於3月換上Rakuten Monkeys新裝。圖／桃園捷運公司提供

疫情 捷運 桃捷

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