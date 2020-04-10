桃市補助寺廟、幼園裝空品監測 竟有不肖廠商強推銷

桃園市政府環保局補助為提升寺廟及幼兒園室內空氣品質，今年持續加碼推動補助裝設空氣品質自動監測設施計畫，未料近來竟出現有不肖業者冒用環保局名義，向寺廟、幼兒園強力推銷或強迫要求須安裝自動監測設施，讓廟方、園方不堪其擾，環保局強調，補助計畫為鼓勵性質，並無強迫申請安裝，若要申請補助可向環保局詢問。

市府環保局指出，今年持續推動桃園市寺廟設置室內空氣品質自動監測設施補助計畫，針對座落於桃園市且登記在案的寺廟皆可於12月31日前提出申請，補助設備分兩類，分別為二氧化碳及細懸浮微粒自動監測設施補助金額6萬9千元，另裝設連動排煙設備補助金額3萬元，2項補助金額包含3年內每半年共計6次校正及保固費用。

另桃園市幼兒園設置室內空氣品質自動監測設施補助計畫，凡設立於桃園市且登記在案的幼兒園皆可於12月31日前提出申請，每所幼兒園最多可申請5台自動監測設施，最高補助10萬元，補助金額同樣包含3年內每年共計3次校正及保固費用。