桃園山坡地劃出507公頃 未來開發免繳回饋金

桃園市約2千公頃土地坡度未達5%，卻被劃為山坡地影響地方開發，市府針對適合劃出山坡地的地區辦分期分區劃出作業，與中央溝通6年終於傳出好消息，市府指出，行政院原則同意劃出龜山工四工業區一帶115公頃及境界線通盤檢討392公頃，共507公頃今年底劃出，未來開發可免繳6%以上回饋金，並將持續檢討。

山坡地開發面積超過500平方公尺須提水保計畫，還要繳交6至12%回饋金，興建建築物高度也受限制，全市不少山坡地坡度未達5%也被劃為山坡地，開發受許多限制，還得繳納高額回饋金造成地主困擾，頻向市府陳情，市議員林正峰、徐玉樹等人也屢在議會為民發聲。

市長鄭文燦說，他上任以來積極辦理山坡地劃出作業，列為主要施政目標，此次507公頃山坡地劃出後，免受水保法管制也免繳回饋金，減少行政流程，可降低開發成本，近期台商回流積極尋覓土地，將可大幅提高廠商投資意願，帶動地方繁榮。

市府水務局指出，全市山坡地範圍5萬多公頃，占全市面積12萬多公頃的46%以上，大部分高於海平面100公尺以上，過去部分山坡地位於邊界因地號等關係被劃入山坡地，市府針對山坡地境界線檢討，依坡度、環境敏感區、退縮區等條件盤點符合條件土地劃出山坡地。

局長劉振宇說，劃出山坡地包含龜山區大坑、光華坑、中坑及風尾坑、蘆竹區外社、山腳周邊、大溪區田心子段、新溪洲段、平鎮區中興段及楊梅區埔心後火車站、瑞湖、大坪、老莊段等，其中龜山區忠義路、振興路、大坑路周邊約300公頃，劃出山坡地面積最大，將化解民怨讓土地合理利用。

水務局指出，龜山區大湖地區約300多公頃與龍潭區大銅鑼圈200多公頃正在辦理劃出檢討作業，在符合水保及安全條件下，預計2022年底完成劃出作業。